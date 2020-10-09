О. Алексеев: Появление мемориального комплекса «Парк покорителей космоса» повысит туристическую привлекательность Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального парламента.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в ходе работы в регионе принял участие во внеочередном заседании Саратовской областной Думы.

В результате перераспределения финансовые ресурсы направлены на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, строительство Дворца водных видов спорта

На мероприятии обсуждались поправки в основной финансовый документ региона на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг. «Параметры областного бюджета не меняются. Вносятся изменения в областную адресную инвестиционную программу, уточняется размер межбюджетных трансфертов, которые получают местные бюджеты. В результате перераспределения финансовые ресурсы направлены на укрепление материально-технической базы медицинских организаций, строительство Дворца водных видов спорта», – отметил Олег Алексеев.

Олег Алексеев

Парламентарий рассказал, что на месте приземления первого в мире космонавта возводится Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. «В следующем году весь мир будет отмечать 60-летие первого полета человека в космос. Мемориальный комплекс под открытым небом возводится на исторически значимом месте. Правительство РФ в этом году выделило на его строительство 874 миллиона рублей, назвав строительство объекта приоритетной задачей общегосударственного значения», – пояснил Олег Алексеев.

По его словам, областной бюджет выделяет дополнительные средства для обустройства специальной дорожки, на которой будут размещены площадки для отдыха, прокат велосипедов. Зимой ее можно будет использовать как лыжную трассу. Круглогодичная эксплуатация объекта поможет поддержать и укрепить здоровье жителей области. «Уверен, что появление в Саратовской области мемориального комплекса под открытым небом повысит туристическую привлекательность региона», – подытожил сенатор.

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