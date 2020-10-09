Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил международную специализированную выставку АГРОСАЛОН-2020 в Москве.

В рамках работы Временной комиссии Совета Федерации по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса Российской Федерации ее председатель, первый заместитель председателя Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области посетил международную специализированную выставку АГРОСАЛОН-2020, проходящую в эти дни в Москве.

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Сенатор обратил внимание, что выставка «АГРОСАЛОН» является центральной в России, и одной из наиболее крупных мировых отраслевых площадок для демонстрации инновационных технических и технологических решений в агропромышленном комплексе. С каждым годом увеличивается число участников и выставочные площади. В текущем году свою продукцию здесь представили свыше 600 компаний из 37 стран мира, работают национальные павильоны – России, Германии и Китая.

«Учитывая государственную значимость задач по техническому и технологическому перевооружению отечественного агропромышленного комплекса, вопросы обеспечения отечественных аграриев качественной и современной сельскохозяйственной техникой, развития российского специализированного сельскохозяйственного машиностроения являются основными в повестке работы Временной комиссии», — отметил Сергей Митин.

Сергей Митин посетил международную специализированную выставку АГРОСАЛОН-2020 в Москве

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Сергей Митин посетил международную специализированную выставку АГРОСАЛОН-2020 в Москве

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Сергей Митин посетил международную специализированную выставку АГРОСАЛОН-2020 в Москве

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Сергей Митин посетил международную специализированную выставку АГРОСАЛОН-2020 в Москве

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«Благодаря системной работе Правительства РФ, органов исполнительной власти, усилению производственной кооперации отечественных промышленных производителей, поддержке и вниманию Совета Федерации, в российском сельхозмашиностроении отчетливо видны позитивные тенденции, и такая специализированная выставка международного масштаба дает возможность заявить о них» — подчеркнул сенатор.

В тоже время, добавил он, решение многих вопросов требует дальнейшей планомерной работы – для повышения эффективности и урожайности сельскохозяйственного производства российские аграрии предъявляют все более жесткие требования к качеству и экономичности используемой техники.

«Для комплексного обсуждения проблем отрасли и выработки конструктивных решений, по поручению Председателя СФ, в конце октября текущего года, в рамках Плана мероприятий Совета Федерации на осеннюю сессию, планируется провести парламентские слушания на тему «Обеспечение обновления машинно-тракторного парка агропромышленного комплекса», — проинформировал законодатель.

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