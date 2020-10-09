Т. Кусайко обсудила с жителями Мурманской области вопросы оказания медицинской помощи, предоставления мер соцподдержки

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела тематический приём граждан по вопросам социальной защиты населения.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в дистанционном режиме провела тематический приём граждан по вопросам соцзащиты населения. Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилых людей.

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Сенатор отметила, что в условиях сохраняющейся напряжённой эпидемиологической ситуации, а также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, пожилым людям следует соблюдать предельную осторожность и по возможности находиться дома.

В ходе приёма обсуждались, в частности, вопросы оказания медицинской помощи, предоставления мер социальной поддержки, предложения по организации образовательного процесса в условиях ограничений.

Одна из жительниц Мурманска сказала об отсутствии ангиографа в областном клиническом многофункциональном центре. Татьяна Кусайко пояснила, что в настоящее время в рамках реализации нацпроекта в медучреждении осуществляется монтаж указанного оборудования. «Ориентировочный ввод в эксплуатацию должен состояться в декабре 2020 года. В настоящее время в учреждении работает компьютерный томограф с возможностью проведения рентгенконтрастных исследований», — сообщила парламентарий.

Другая мурманчанка, инвалид второй группы, обратилась к сенатору с просьбой оказать содействие в получении услуги зубопротезирования на дому, поскольку она не имеет возможности передвигаться самостоятельно. Татьяна Кусайко отметила, что проблема организации доступной среды для инвалидов-колясочников, действительно, существует. «К сожалению, услуга зубопротезирования на дому не оказывается. Этот вопрос можно решить путём межведомственного взаимодействия, в том числе выделения койко-места в стационарном учреждении», — сказала сенатор.

По мнению законодателя, приём граждан — один из самых эффективных способов работы с жителями, дающий возможность напрямую узнать о волнующих их проблемах.

По всем вопросам Татьяна Кусайко дала разъяснения и консультации, некоторые из них взяла на личный контроль.

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