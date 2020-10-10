В Приморском крае прокуратура помогла восстановить жилищные права 82-летней женщины

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Уссурийская городская прокуратура Приморского края провела проверку по обращению 82-летней местной жительницы о нарушении ее жилищных прав.

Установлено, что в июне 2019 года заявительница выдала своей знакомой доверенность на представление ее имущественных интересов. На основании доверенности квартира, в которой пенсионерка проживала с 1986 года, была приватизирована, сразу же продана, а потом подарена.

Пожилая женщина не могла правильно воспринимать обстоятельств и последствия сделок, денежные средства за продажу квартиры не получила. Более того, продавать свое единственное жилье не намеревалась.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о признании недействительными всех состоявшихся сделок по отчуждению имущества.

Решением Уссурийского районного суда требования прокурора удовлетворены.

Судебный акт вступил в законную силу, его исполнение проконтролирует прокуратура.

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