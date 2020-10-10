Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Наука#Космодромы#Байконур#РКК Энергия#МКС-65#Союз МС-1810.10.2020 13:56

Дублирующий экипаж МКС-64 провел занятие на модуле «Наука»

В плане подготовки к полету на Международную космическую станцию модуля «Наука», запуск которого намечен на весну 2021 года, предусмотрены занятия с экипажами по работе с оборудованием нового элемента российского сегмента станции.

Сегодня, 10 октября 2020 года, на площадке № 254 космодрома Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») провели двухчасовое плановое занятие с космонавтами Роскосмоса Олегом Новицким и Петром Дубровым, которые в момент запуска модуля будут находиться на борту МКС. В ходе занятия они сначала ознакомились с интерьером нового модуля, который им предстоит принимать на станции, а потом исследовали его снаружи.

Под руководством специалистов российские члены экипажа осмотрели внутреннее оборудование и места его размещения в «Науке», оценили каюту и организацию пространства в АСУ (ассенизационно-санитарное устройство). По итогам осмотра Олег Новицкий и Петр Дубров сделали ряд рекомендаций по безопасному и комфортному нахождению экипажа внутри модуля.

Для космонавтов дополнительно предусмотрены еще два занятия на Байконуре с модулем «Наука» и его оборудованием. Экипажам предстоящей экспедиции на МКС предстоит поездка на космодром в ходе подготовки к полету. Также весной на Байконуре будет проведено плановое занятие с модулем перед стартом.

MIL OSI