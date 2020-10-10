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#Роскосмос#Главное#Молодые профессионалы Роскосмоса#WorldSkills10.10.2020 10:19

Завершился второй этап чемпионата «Молодые профессионалы Роскосмоса-2020»

В пятницу, 9 октября 2020 года, в г. Москве завершился второй этап V Корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020». Церемония награждения победителей и призеров состоялась в дистанционном формате.

Всех экспертов в студии приветствовали директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин, Герой Советского Союза, летчик-космонавт Александр Лавейкин, а также руководитель Академии DMG MORI Россия, международный эксперт по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» Илья Тонких.

«Дорогие друзья, от имени Госкорпорации „Роскосмос“ хочу поблагодарить вас за активную профессиональную позицию, за неравнодушное участие и вовлеченность в V Корпоративный чемпионат по стандартам WorldSkills „Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020“. Каждый чемпионат — это шаг вперед, возможность получить новые компетенции, новые знания и возможности для развития нашей научно-производственной системы, и это безусловно ваш вклад, ваш труд», — обратился к участникам директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Дмитрий Шишкин.

Во втором этапе соревнования проходили по пяти компетенциям:

Неразрушающий контроль:

1 место — Ногов Дмитрий, РКК «Энергия».

Лабораторный химический анализ:

1 место — Кравцов Евгений, ИСС Решетнёва;

2 место — Лядова Ольга, Протон-ПМ;

3 место — Гуськова Дарья, РКК «Энергия».

Охрана окружающей среды:

1 место — Чувычкин Андрей, НПО «Техномаш»;

1 место — Бобачева Елена, ИСС Решетнёва.

Изготовление прототипов:

1 место — Ерочин Семен, ИСС Решетнёва;

2 место — Митенко Максим, ЦЭНКИ;

3 место — Холявко Александр, РКК «Энергия»;

Медальон за профессионализм — Быков Артем, НПО им. С.А. Лавочкина;

Медальон за профессионализм — Киндяков Дмитрий, ИСС Решетнёва.

Сварочные технологии:

1 место — Полегенько Алексей, РКЦ «Прогресс»;

2 место — Белицкий Евгений, ИСС Решетнёва;

3 место — Климов Алексей, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

По сложившейся традиции были подведены итоги в командном зачете среди 25 дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» — участников чемпионата:

1 место — ИСС Решетнёва — 9 золотых медалей, 1 серебряная медаль, 4 бронзовых медали и 3 медальона за профессионализм;

2 место — РКК «Энергия» — 3 золотые медали, 1 серебряная медаль, 2 бронзовых медали и 2 медальона за профессионализм;

3 место — НПО автоматики — 1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 1 бронзовая медаль и 2 медальона за профессионализм.

Поздравляем всех победителей и призеров V Корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы Роскосмоса — 2020», которые продолжат подготовку в расширенном составе сборной Госкорпорации «Роскосмос» к VII Национальному чемпионату сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности Worldskills Hi-Tech 2020!

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