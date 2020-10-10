Под личным руководством Генпрокурора России Игоря Краснова органами прокуратуры продолжается надзор за соблюдением законодательства при реализации национальных проектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Под личным руководством Генпрокурора России Игоря Краснова на постоянной основе ведется работа по пресечению нарушений закона при выполнении мероприятий нацпроектов и защите прав граждан.

Благодаря прокурорскому вмешательству удалось добиться переселения 415 граждан из аварийного жилья в Амурской области, завершения строительства и ввода в эксплуатацию стадиона в Хабаровском крае.

В Еврейской автономной области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области судами удовлетворены иски прокуроров об укомплектовании больницы врачами различных специальностей, приведении качества питьевой воды в соответствие с нормативами, предоставлении гражданам сертификатов на приобретение жилья, восстановлении загрязненных земель лесного фонда.

После объявления прокуратурой Омской области предостережения областному министру завершено 145 закупочных процедур на сумму свыше 300 млн рублей на выполнение работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог, благоустройству общественных и придомовых территорий, на приобретение жилья в целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В Липецкой области 13 муниципалитетами исполнены судебные решения по искам прокуроров о проведении в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» аттестации компьютерного оборудования с целью обеспечения его защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц.

Районными прокурорами в Чеченской Республике приняты меры реагирования в связи с нарушениями сроков поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования стоимостью 196 млн рублей в 19 медицинских учреждениях.

В Кировской области опротестовано 11 административных регламентов местных органов власти, не предусматривающих оказание услуг по предоставлению информации субъектам малого предпринимательства в электронном виде.

Прокуратурой Саратовской области инициировано уголовное преследование по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в связи с приемкой и оплатой невыполненных работ и заменой материалов при строительстве здания детского сада.

В Волгоградской области по материалам прокурорских проверок возбуждено 2 аналогичных уголовных дела по факту незаконного получения организациями субсидий на возмещение части затрат на обучение лиц предпенсионного возраста, которое фактически ими не проводилось.

За прошедшую неделю прокурорами выявлено более 800 нарушений, по которым внесено свыше 500 актов реагирования. По инициативе органов прокуратуры привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 125 лиц, возбуждено 4 уголовных дела.

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