Прокуратурой Красноярского края организована проверка по информации о разливе дизельного топлива

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Красноярского края организовала проверку по информации о разливе дизельного топлива с транспортировочной баржи в районе п. Новая Кежма.
На место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Кежемского района.
Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль в прокуратуре края.
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