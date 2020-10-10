Прокуратурой Красноярского края организована проверка по информации о разливе дизельного топлива

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по информации о разливе дизельного топлива с транспортировочной баржи в районе п. Новая Кежма.

На место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Кежемского района.

Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль в прокуратуре края.

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