Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Космодромы#Байконур11.10.2020 07:56

На Байконуре — первый стартовый день

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17» по программе Международной космической станции. Этим утром, 11 октября 2020 года, в соответствии с решением Государственной комиссии состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс площадки № 31.

Транспортировка ракеты из монтажно-испытательного корпуса началась в 05:30 по московскому времени. После ее установки в вертикальное положение расчеты дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос» приступили к работам по графику первого стартового дня: сборка схем, проведение автономных испытаний систем и агрегатов корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса, после чего — доклад по результатам испытаний.

Днем 13 октября состоится заседание Государственной комиссии, где окончательно будут утверждены составы основного и дублирующего экипажей 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию. После чего космонавты и астронавты примут участие в онлайн-видеоконференции вместо традиционного общения с прессой. Прямая трансляция начнется в 13:00 мск на сайте Госкорпорации «Роскосмос» и МИА «Россия сегодня».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17» запланирован на 14 октября 2020 года в 08:45 по московскому времени, а стыковка с российским сегментом МКС — спустя два витка после выхода на целевую орбиту, в 11:52 мск. В состав основного экипажа входят: Сергей Рыжиков (Роскосмос), Сергей Кудь-Сверчков (Роскосмос) и Кэтлин Рубинс (NASA). Их дублеры — Олег Новицкий, Петр Дубров и Марк Ванде Хай.

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