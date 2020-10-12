Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор направил предложения регионов на имя Председателя Правительства РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил предложения по поддержке предпринимателей на имя Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

Комитет СФ провел мониторинг состояния занятости в регионах, а также анализ предложений по повышению уровня занятости населения в ситуации, связанной с высвобождением работников на фоне ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в письме.

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В рамках оказания мер поддержки предприятиям и организациям в апреле, мае 2020 года были предоставлены субсидии. Указанные меры поддержки занятости были получены многими субъектами экономической деятельности, подавшими заявления, что позволило им выдержать самый тяжелый период, сохранить занятость и свою деятельность.

Андрей Кутепов предложил рассмотреть вопрос о повторном применении механизма поддержки предприятий в виде субсидии на каждого работника в размере 12 130 рублей на период октябрь — ноябрь 2020 года.

В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть субсидирование работодателей по аналогичной схеме с вариантами периода оказания мер поддержки, при принятии на работу наименее защищенных категорий (многодетные или одинокие родители, молодые семьи, студенты, лица предпенсионного возраста, безработные граждане, официально зарегистрированные в службе занятости, если они зарегистрировались в качестве безработного в период с 1 марта 2020 года, инвалиды).

Мера поддержки в виде субсидирования или частичного субсидирования заработной платы наиболее эффективна

«По данным, предоставленным регионами, мера поддержки в виде субсидирования или частичного субсидирования заработной платы наиболее эффективна. Например, в Самарской области работодатель при трудоустройстве граждан, которые были уволены в период острой фазы пандемии, получает на региональном уровне возможность частично возместить затраты на оплату его труда в течение не более 2 месяцев в размере, не превышающем МРОТ (12 130 рублей), увеличенном на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на каждого трудоустроенного гражданина (в среднем — 15 793 руб.) в месяц. Тиражирование таких практик на федеральном уровне позволит быстрее восстановить уровень занятости населения», — говорится в письме.

По словам парламентария, предложения о субсидировании трудоустройства на работу перечисленных выше категорий граждан озвучивают также Амурская, Псковская, Кемеровская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Ульяновская, Волгоградская области, Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Крым.

Отдельно выделяются такие категории граждан как выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования и инвалиды. Для указанных категорий предлагается рассмотреть вопрос о целевых субсидиях работодателям на оборудование рабочих мест для их трудоустройства, либо о компенсации затрат работодателя по оплате труда выпускника или инвалида (минимальный размер оплаты труда) и уплате страховых взносов на период до 6 месяцев.

В целях повышения занятости предлагается также рассмотреть вопрос о предоставлении финансовой помощи крестьянским и фермерским хозяйствам на создание дополнительных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Такое предложение направил Алтайский край.

«Одновременно с поддержкой предприятий и организаций необходимо рассмотреть меры стимулирования регионов для принятия мер по сохранению занятости населения, а именно меры поддержки тех регионов, в которых занятость на 1 декабря 2020 года будет соответствовать уровню занятости в регионе на 1 марта 2020 года или будет иметь положительную динамику в сторону сокращения занятости по отношению к третьему кварталу 2020 года», — говорится в письме.

Андрей Кутепов отметил, что наиболее часто звучат предложения о внесении изменений во Временные правилах регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. В частности, предлагается закрепить возможность снятия гражданина с регистрационного учета в качестве безработного в случае отказа (более 2 раз) от вариантов подходящей работы, длительной неявки в государственное учреждение службы занятости населения. Ряд предложения касается работы информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России».

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