А. Майоров: Мы должны создать комфортные условия для развития отечественной кондитерской промышленности

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ провел встречу с руководством Ассоциации предприятий кондитерской промышленности.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел встречу с президентом Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Сергеем Носенко.

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Сенатор отметил, что отрасль является одним из драйверов роста производства продукции АПК. «Мы видим создание новых отечественных предприятий, рост объемов производства, реализации продукции на внутреннем рынке. Значительными темпами растет экспорт — отечественные кондитерские изделия поставляются более чем в 90 стран мира, а объем их экспорта по итогам прошлого года составил более одного миллиарда долларов и входит в пятерку основных видов продукции АПК, поставляемых за рубеж. При этом кондитерские изделия, в отличие от сырьевых товаров, это продукция с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул законодатель.

Он считает важным увеличение локализации кондитерского производства и потребления отечественного сырья и ингредиентов. Сенатор добавил, что ведется работа по техническому перевооружению предприятий и внедрению новых технологий, что позитивно сказывается на качестве продукции.

Алексей Майоров провел встречу с президентом Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Сергеем Носенко

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Алексей Майоров провел встречу с президентом Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Сергеем Носенко

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Алексей Майоров провел встречу с президентом Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Сергеем Носенко

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Алексей Майоров провел встречу с президентом Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Сергеем Носенко

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В этой связи, по словам парламентария, нужно продолжать оказывать необходимую поддержку кондитерской промышленности для того, чтобы российские производители могли успешно конкурировать как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Алексей Майоров подчеркнул, что Комитет Совета Федерации продолжит активное взаимодействие с профильными федеральными органами исполнительной власти, участниками рынка по созданию комфортных условий для развития кондитерской промышленности в Российской Федерации.

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