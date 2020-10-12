Более 2 тысяч посетителей ознакомились в онлайн-формате с экспозицией выставки, организованной компанией «Газпром добыча Иркутск»

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Новости проектов и регионов

10 октября 2020, 16:00

Выставка «Духи предков в звуках бубна» из фондов Иркутского областного краеведческого музея, организованная на средства компании «Газпром добыча Иркутск», открылась в поселке Магистральном Казачинско-Ленского района 14 марта 2020 года.

В экспозиции было представлено более 50 уникальных предметов шаманского культа коренных народов Прибайкалья: бурят, эвенков, тофаларов. Среди экспонатов: полные облачения шаманов, большая коллекцией онгонов (изображений птиц и людей) и атрибутов, необходимых шаманам во время обрядов, а также графические работы и фотографии конца XIX — начала XX веков. Представленные экспонаты являются золотым фондом Иркутского областного краеведческого музея. По словам организаторов выставки, подобные коллекции практически отсутствуют в каких-либо иных музейных собраниях.

Первыми посетителями и участниками церемонии торжественного открытия выставки стали представители Хандинской эвенкийской общины из деревни Вершина Ханды. Они приветствовали организаторов и гостей выставки творческими выступлениями на родном языке своих предков.

Выставка должна была завершиться спустя месяц. В рамках ее работы также планировалось проведение экскурсий и творческих мастер-классов. Однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией доступ посетителей прекратился уже через неделю.

Руководством Казачинско-Ленского районного краеведческого музея было принято решение провести выставку в онлайн-режиме на интернет-сайте и странице музея в социальной сети Одноклассники. Она проходила до 15 сентября и собрала более двух тысяч просмотров.

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения (ГКМ), ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения компании расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действуют системы экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 14001:2004, ISO 45001 и ISO 9001.

Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

С 2010 года между ООО «Газпром добыча Иркутск» и Министерством культуры и архивов Иркутской области действует Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого компания поддерживает традиционные и новые значимые для региона проекты в сфере культуры и искусства.

В рамках благотворительной деятельности ООО «Газпром добыча Иркутск» организованые компанией выставки из собраний государственных музеев Иркутской области в Казачинско-Ленском районе проводятся с 2012 года.

Деревня Вершина Ханды — национальная эвенкийская деревня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

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