Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 октября 2020, 17:05

Воспитанник СДЮСШОР клуба настольного тенниса «Факел — Газпром» Никита Рыбаков подтвердил лидерство среди спортсменов своего возраста.

Он победил на всероссийских соревнованиях «Турнир сильнейших спортсменов России „Топ-24“ среди мини-кадетов», который проходил в Оренбурге с 8 по 10 октября.

Никита уверенно сыграл среди мальчиков 2010 года рождения как на предварительном, так и в финальном этапе. Восемь матчей оренбуржец выиграл всухую, три — со счетом 3:1.

Справка

Основные направления деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» — добыча, подготовка, транспортировка углеводородного сырья и ряда видов товарной продукции партнеров.

Главным поставщиком сырья является Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, содержащее уникальный состав компонентов: метан, этан, пропан, бутаны, гелий, меркаптаны и др. Благодаря этому на оренбургских газоперерабатывающем и гелиевом заводах ООО «Газпром переработка» выпускаются десятки видов товарной продукции.

ООО «Газпром добыча Оренбург» — дочернее предприяие ПАО «Газпром» и ООО «Газпром переработка».

В состав предприятия входят 10 обособленных структурных подразделений.

Коллектив составляет 5,6 тысяч человек.

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