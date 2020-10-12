В. Круглый: Вакцинация остается самым безопасным и эффективным методом защиты от многих инфекционных заболеваний

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в дистанционном заседании Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области принял участие в дистанционном заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию.

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В ходе заседания сенатор представил вступительный меморандум к докладу на тему «Нерешительность в отношении вакцинации: серьезная проблема общественного здравоохранения».

В начале своего выступления он выразил слова благодарности за оказанное ему доверие в подготовке доклада по очень важной и актуальной теме, а также поблагодарил бывшего коллегу Игоря Каграманяна за ценную работу, которую он проделал по этому вопросу до того, как покинул Парламентскую ассамблею.

Вакцинация остается самым безопасным и эффективным методом защиты от многих инфекционных заболеваний

Сенатор поделился с коллегами информацией о дальнейших этапах работы над докладом и размышлениями о его практической важности. Он подчеркнул, что вакцинация остается самым безопасным и эффективным методом защиты от многих инфекционных заболеваний.

Владимир Круглый назвал важным аспектом необходимость повышения осведомленности, а также образовательные меры, поскольку в интернете существует много вводящей в заблуждение информации о вакцинах.

Российский парламентарий поблагодарил коллег за высокую оценку его работы и ответил на заданные ему вопросы, которые в основном касались проблематики новой коронавирусной инфекции. Он отметил, что разрабатываются различные типы вакцин в разных странах, используются принципиально разные подходы. «В нашей стране уже есть зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Практическая вакцинация в основном пока медицинских работников уже проходит», — сообщил Владимир Круглый.

При обсуждении доклада на тему «Поддержка людей с аутизмом и их семей» сенатор подчеркнул актуальность заявленной темы. Он отметил, что термин «аутизм» в медицинской литературе все чаще заменяется более широким определением «расстройство аутистического спектра».

На заседании также были рассмотрены документы по экологической проблематике («Климатический кризис и верховенство права» и «Закрепление права на здоровую окружающую среду: необходимость осуществления действий Советом Европы»).

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