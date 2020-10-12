В Северной Осетии прокуратура защитила жилищные права детей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Алагирского района Республики Северная Осетия – Алания провела проверку исполнения законодательства при использовании средств материнского капитала.

Установлено, что местной жительнице при рождении второго ребёнка выдан государственный сертификат на материнский капитал. Желая использовать его для улучшения жилищных условий семьи, женщина написала соответствующее заявление о распоряжении средствами материнского капитала для приобретения квартиры. При этом она обратилась в территориальное подразделение управления Пенсионного фонда республики , предоставив нотариально заверенное обязательство оформить жилое помещение в общую долевую собственность.

Однако взятые на себя обязательства не исполнила. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском об обязании матери несовершеннолетних оформить жилое помещение в общую собственность родителей и детей.

Исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда исполнено, квартира, приобретенная с использованием средств материнского капитала, оформлена в собственность детей и родителей.

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