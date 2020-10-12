Газовики Курганской области провели акцию по посадке леса

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 октября 2020, 13:50

Сотрудники компании «Газпром газораспределение Курган» в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» приняли участие в мероприятии по посадке леса. Во время проведения акции на территории Курганского лесничества было посажено 7000 трелетних сеянцев сосны.

Участок соснового бора в районе деревни Кошкина Белозерского района в 2010 году подвергся полосе лесного пожара, где при дальнейшем обследовании специалистами было принято решение вырубить поврежденные деревья и засеять его новыми саженцами сосны, тем самым восстановить красивый сосновый бор

Во время проведения акции было засажено 1,8 га леса, посадка производилась в дно плужных борозд вручную под меч Колесова.

Сотрудники компании являются постоянными участниками экологических мероприятий и тем самым вносят ощутимый вклад в озеленение города и области.

«Леса в России ежегодно исчезают на значительных площадях в результате рубки, строительства дорог, расширения населенных пунктов, пожаров, поэтому важнейшей задачей для нас является восстановление лесов, призванное не допустить снижения площади покрытых лесной растительностью земель и ухудшения состояния лесных насаждений», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Курган» Олег Попов.

Справка

С 2013 года специалисты «Газпром газораспределение Курган» совместно с представителями ГУП «Шадринское лесничество» и ГБУ «Курганский лесопожарный центр» принимают участие в экологических акциях по восстановлению лесных насаждений. За время проведения акций на территории Курганской области высажено 90 000 штук саженцев сосны, пихты, кедра на площади более 16 га земли.

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