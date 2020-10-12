Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Международный астронавтический конгресс#IAC12.10.2020 18:00

Дмитрий Рогозин принял участие в 71 Международном астронавтическом конгрессе

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин принял участие в 71-ом Международном астронавтическом конгрессе, который проходит с 12 по 14 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической обстановкой, конгресс впервые за 70 лет своего существования проводится онлайн. В вступительном слове Дмитрий Рогозин подчеркнул важность международного сотрудничества в космосе.

«В том, что касается Международной космической станции, мы ведем переговоры с партнерами по программе о продлении срока эксплуатации станции до 2028 или 2030 года. Существуют различные сценарии и варианты для дальнейшего развития МКС. Со своей стороны, мы готовы рассмотреть любой вариант, который предложат наши партнеры, и принять совместное согласованное решение», — сказал глава Роскосмоса, подчеркнув, что Госкорпорация твердо нацелена на гарантированное сохранение места России на низкой околоземной орбите вне зависимости от решений, принятых в отношении сроков эксплуатации МКС.

В апреле 2021 года планируется запуск к МКС модуля «Наука», который позволит кардинально расширить целевые возможности российского сегмента в интересах развития биотехнологий, микро- и оптоэлектроники, лазерной техники и других научно-прикладных сфер. Установленный на модуле манипулятор ERA создан для автоматизации внекорабельных операций путем захвата и перемещения объектов в космическом пространстве с высокой точностью. Спустя полгода после запуска «Науки» в состав российского сегмента будет интегрирован узловой модуль, который обеспечит возможность стыковки до пяти модулей или космических кораблей.

«В любом случае, МКС — это международный проект, решения в его рамках не должны приниматься в одностороннем порядке», — подчеркнул глава Роскосмоса. Среди перспективных проектов по освоению космоса на международной основе Дмитрий Рогозин назвал планы по освоению Луны и, в частности, проект по созданию Лунной орбитальной платформы Gateway.

«На наш взгляд, в нынешнем своем формате этот проект слишком „американоцентричен“, поэтому мы, скорее всего, воздержимся от крупномасштабного участия в нем», — сказал Дмитрий Рогозин, указав, что Россия планирует реализовать национальную лунную программу.

«При этом хочу подчеркнуть, что Россия остается открыта для сотрудничества в области пилотируемых космических полетов», — добавил он, отметив, что Роскосмос заинтересован в том, чтобы конструкция шлюзов станции Gateway предусматривала возможность стыковки перспективного российского пилотируемого корабля «Орел». В свою очередь, «Орел» мог бы при необходимости служить резервным средством пилотируемого космического запуска или спуска с орбиты для любого космического проекта наших партнеров.

«Очень важным для этого является гармонизация стандартов и унификация интерфейсов пилотируемых космических систем, а также обмен научно-исследовательскими данными, полученными в ходе исследования и освоения Луны. Госкорпорация „Роскосмос“ продолжит работу со своими зарубежными партнерами по этим направлениям», — продолжил Дмитрий Рогозин.

Он также особо подчеркнул доверительный характер отношений Роскосмоса с Китаем, Китайской национальной космической администрацией и ее главой Чжан Кэцзянем. «И мы видим в этом тоже наши большие перспективы», — подытожил глава Роскосмоса.

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