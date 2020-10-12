Компания «Газпром межрегионгаз Воронеж» провела более 241 тысячи проверок в частных домовладениях региона и выявила нарушений на 29,79 млн рублей

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

12 октября 2020, 17:15

С начала года на территории Воронежской области специалистами абонентской службы ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» проведено больше 241,8 тысяч проверок в частных домовладениях, по результатам которых поставщиком газа произведено доначисление абонентам-нарушителям 29,79 млн рублей.

В ходе работы было выявлено 16,79 тыс. м2 отапливаемой площади, 1851 проживающий и 2260 единиц газопотребляющего оборудования, ранее неучтенных в абонентской базе.

Еще 29 фактов связано с вмешательством в счетный механизм приборов учета газа и нарушением пломб. Наиболее часто подобные нарушения выявляются у абонентов города Воронежа и Семилукского района области. Кроме того, выявлено 53 домовладения, подключившихся незаконно.

В результате по оценкам специалистов общий объем ущерба, причиненный поставщику газа противоправными действиями граждан, достиг суммы в 6,034 млн рублей.

«Информация о незаконном потреблении газа передается в правоохранительные органы вместе с заявлением о привлечении к ответственности лиц, совершивших данное правонарушение. Потребителям, у которых были выявлены нарушения в работе приборов учета, объем поставленного газа определен по нормативам потребления и выставлены квитанции на оплату» — отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» Евгений Семынин.

Справка

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» — компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром») и осуществляющая поставку природного газа всем категориям потребителей Воронежской области.

Согласно п. 7.19 КоАП РФ за самовольное подключение и использование газа для граждан предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме от 10 000 до 15 000 рублей. Повторное нарушение считается уголовным деянием. По ст. 215 ч. 3 Уголовного Кодекса РФ за самовольное подключение к газопроводам лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотрен штраф в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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