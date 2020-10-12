Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-6412.10.2020 07:45

Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий встречает свой День рождения на Байконуре

Свой 49-й день рождения Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Новицкий встречает на космодроме Байконур, где проходит предстартовую подготовку в составе дублирующего экипажа длительной экспедиции МКС-64. Отсюда Олег Викторович дважды отправлялся в космос. На борту Международной космической станции он провел в общем 340 суток — почти год на орбите Земли.

Космическую подготовку Олег Новицкий начал в 2007 году. До зачисления в отряд космонавтов он освоил несколько типов самолетов и имел налет около 700 часов. Через два года Олег Викторович успешно завершил курс общекосмической подготовки, сдав государственные экзамены с оценкой «отлично». Уже в следующем, 2010 году он приступил к подготовке в составе дублирующего экипажа МКС-31/32 в качестве командира корабля и бортинженера станции.

Старт космического корабля «Союз ТМА-06М» с экипажем МКС-33/34 в составе Олега Новицкого, Евгения Тарелкина и Кевина Форда состоялся 23 октября 2012 года. Полёт продлился 143 суток 16 часов 14 минут. Экипаж благополучно вернулся на Землю 16 марта 2013 года. 28 мая 2014 года Олегу Викторовичу было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.

В свой второй космический полёт космонавт Роскосмоса Олег Новицкий отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира корабля «Союз МС-03» и бортинженера МКС-50/51 вместе с астронавтом ESA Тома Песке и астронавтом NASA Пегги Уитсон. В соответствии с программой полёта Олег Новицкий выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. 2 июня спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-03» с командиром экипажа Олегом Новицким и бортинженером Тома Песке благополучно вернулся на Землю. Продолжительность полёта составила 196 суток 17 часов 50 минут.

Госкорпорация «Роскосмос», коллеги по отряду космонавтов и ветераны космонавтики поздравляют Олега Викторовича Новицкого с днём рождения и желают ему счастья, здоровья, благополучия, профессиональных успехов и новых космических достижений!

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