Source: Russia Federal Space

Роскосмос. «Космофест Восточный-2020» стартует в Амурской области – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#Роскосмос#Главное#Космофест Восточный#Космодромы#Восточный

12.10.2020 14:38

«Космофест Восточный-2020» стартует в Амурской области

В Амурской области 14 и 15 октября 2020 года состоится VI Всероссийский молодежный космический фестиваль «Космофест Восточный». Проект реализуется Амурским государственным университетом при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и Правительства Амурской области. Гостями Космофеста в этом году станут летчики-космонавты, Герои России Валерий Токарев и Михаил Корниенко, а также ведущие эксперты российской ракетно-космической отрасли.

В этом году Космический фестиваль пройдет уже в шестой раз. В связи с пандемией коронавируса COVID-19 прямая трансляция с площадок фестиваля будет проходить в режиме «онлайн». Присоединиться к просмотру можно по ссылке и на сайте. В рамках фестиваля пройдет онлайн-хакатон, участие в котором примут школьники Дальневосточного федерального округа. Командам предстоит разрабатывать конкретные продукты и решать космические задачи из области IT. Например, решить проблему экологического загрязнения околоземной орбиты т.н. «космическим мусором» или рассчитать полетные характеристики беспилотных летательных аппаратов на других планетах.

Для школьников космонавты, которые в настоящий момент находятся на борту Международной космической станции, проведут Космический урок по физике. Это образовательное шоу Госкорпорация «Роскосмос» запустила совместно с московским Музеем космонавтики. С космонавтами Роскосмоса Иваном Вагнером и Анатолием Иванишиным ребята поговорят о таком явлении, как радиация. Свои проекты на Космофесте также будут защищать участники Всероссийского конкурса молодежных проектов по космической деятельности «Космический инновационный конвент «Восточный 2020». Защита пройдет в прямом эфире с участием экспертов ракетно-космической промышленности России.

За пять лет существования фестиваля в нем приняли участие более 7 000 участников — представителей молодежных сообществ из разных субъектов Российской Федерации. Он направлен на содействие социально-экономическому и научно-технологическому развитию страны через вовлечение молодежи в передовые образовательные практики с использованием инновационных технологий по профильным направлениям космической отрасли для формирования нового поколения ученых, исследователей и инженеров.

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