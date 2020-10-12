Министр спорта: «Мы готовы к новым вызовам в связи с пандемией коронавируса»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 октября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин на встрече с руководителями общероссийских спортивных федераций по летним и зимним олимпийским видам спорта заявил, что Минспорт России готов к новым вызовам в связи с пандемией коронавируса в том случае, если они возникнут.

«Конечно, мы готовы, другого выбора нет, – заявил Олег Матыцин в интервью журналистам по окончании встречи. – Все мы будем консолидированно организовывать деятельность и спортсменов, и тренеров – и не только сборных команд, если новые вызовы будут. Второй, скажем так, этап, связанный с противодействием коронавирусу, уже более регламентирован. У нас есть опыт взаимодействия и с Роспотребнадзором, и с Федеральным медико-биологическим агентством по тестированию и организации работы наших федеральных и региональных баз».

Говоря о стартующем зимнем сезоне, Министр отметил: «Мы не живём иллюзиями и понимаем, что наступающий сезон будет наверняка непростым. Именно поэтому мы и пригласили сегодня руководителей федераций на встречу, чтобы скорректировать наши планы. Надеюсь, сезон не будет расстроен из-за пандемии коронавируса, а запланированные старты состоятся».

Олег Матыцин сообщил, что Министерство спорта следит за эпидемиологической ситуацией в ежедневном режиме. «Мы надеемся, что сохраним режим деятельности, который на сегодня существует, связанный и с организацией подготовки спортсменов, и с проведением соревнований, – подчеркнул Министр. – Мы каждый день отслеживаем ситуацию и будем принимать самые оперативные меры, чтобы обезопасить наших спортсменов, тренеров, всех, кто связан со спортивной деятельностью от возможности заболевания. Тем более, приближается очень ответственный зимний сезон, и всё ближе дата проведения Олимпийских игр. Мы должны быть уверены в том, чтобы процесс не нарушался».

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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