Минспорт России призвал спортивные федерации активно сотрудничать с подведомственными вузами

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 октября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских спортивных федераций по летним и зимним олимпийским видам спорта.

Олег Матыцин призвал спортивные федерации более активно сотрудничать с подведомственными Министерству спорта университетами.

«Мы будем максимально содействовать реализации образовательных программ. Прошу вас ещё более активно взаимодействовать с нашими подведомственными университетами, – обратился Министр к руководителям федераций. – Я уже дал поручение ректорам университетов, они внесут изменения в положение о конкурсе. Начиная с 2021 года, все должности заведующих кафедрами будут согласовываться и вноситься только после обсуждения с федерациями».

«Считаю, это ключевое звено взаимодействия. Те, кто готовит специалистов по всем видам спорта, должны быть, как минимум, известны федерациям и очень плотно работать по повышению квалификации, организации деятельности комплексов научных групп. И они должны быть известны в мире спорта», – подчеркнул Министр.

Олег Матыцин также отметил важность усиления роли спорта в системе образования. «Речь идёт о гармонизации законодательства по спорту и образованию, направленного на то, чтобы усилить роль спорта в системе образования и дать возможность школам, которые сейчас находятся в ведении Министерства просвещения, также работать над подготовкой спортсменов, предоставив больше возможностей и социальных гарантий нашим тренерам и преподавателям. Вопрос непростой, сроки очень сжатые были определены Президентом. Надеюсь, в течение этого месяца мы подготовим соответствующие предложения в законодательство», – заявил Министр.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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