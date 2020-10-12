Н. Федоров посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинспектировал ход строительства нового корпуса и побеседовал с главным врачом Центра.

Сенатор РФ, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары.

Парламентарий ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса медицинской реабилитации общей площадью свыше 3600 кв м.

Как сообщил главный врач лечебного учреждения Николай Николаев, введение в эксплуатацию дополнительного корпуса позволит увеличить объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, более эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Благодаря созданию Центра в республику удалось привлечь высокие технологии, достижения мировой науки, лучшие умы со всей страны

«В начале 2000-х годов руководству Чувашии пришлось затратить немало усилий, чтобы Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования был построен именно в Чебоксарах. Непросто было сломить недоверие скептиков, полагавших, что столь крупному и дорогостоящему лечебному учреждению общероссийского масштаба не место в небольшом городе», — отметил Николай Федоров.

Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары

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Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары

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Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары

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Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары

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Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары

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Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары

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По его словам, благодаря созданию Центра в республику удалось привлечь высокие технологии, достижения мировой науки, лучшие умы со всей страны. «Такие проекты помогают творчески устремленным молодым жителям республики найти интересную работу с достойной оплатой, реализовать свои амбиции, воплотить заветные мечты», — сказал сенатор.

Он добавил, что расширение Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования открывает новые возможности для развития в республике очень перспективного направления – медицинского туризма. «Центр не только полностью обеспечивает потребность жителей Чувашии в высокотехнологической помощи, но и возвращает здоровье и пациентам из других российских регионов – их почти 80 процентов из 8 тысяч прооперированных в год».

С вводом в эксплуатацию нового корпуса показатель вырастет и составит уже 9 тысяч операций в год. Плюс к этому – почти 100 высокооплачиваемых новых рабочих мест, сообщил парламентарий.

Сенатор и главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования обсудили дальнейшие перспективы развития лечебного учреждения и вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Чувашии и других регионов России.

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