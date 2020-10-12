Н. Федоров посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор проинспектировал ход строительства нового корпуса и побеседовал с главным врачом Центра.
Сенатор РФ, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары.
Парламентарий ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса медицинской реабилитации общей площадью свыше 3600 кв м.
Как сообщил главный врач лечебного учреждения Николай Николаев, введение в эксплуатацию дополнительного корпуса позволит увеличить объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи, более эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Благодаря созданию Центра в республику удалось привлечь высокие технологии, достижения мировой науки, лучшие умы со всей страны
«В начале 2000-х годов руководству Чувашии пришлось затратить немало усилий, чтобы Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования был построен именно в Чебоксарах. Непросто было сломить недоверие скептиков, полагавших, что столь крупному и дорогостоящему лечебному учреждению общероссийского масштаба не место в небольшом городе», — отметил Николай Федоров.
Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары
1 из 6
Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары
2 из 6
Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары
3 из 6
Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары
4 из 6
Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары
5 из 6
Николай Федоров ознакомился с ходом строительства дополнительного четырехэтажного корпуса Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Чебоксары
6 из 6
По его словам, благодаря созданию Центра в республику удалось привлечь высокие технологии, достижения мировой науки, лучшие умы со всей страны. «Такие проекты помогают творчески устремленным молодым жителям республики найти интересную работу с достойной оплатой, реализовать свои амбиции, воплотить заветные мечты», — сказал сенатор.
Он добавил, что расширение Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования открывает новые возможности для развития в республике очень перспективного направления – медицинского туризма. «Центр не только полностью обеспечивает потребность жителей Чувашии в высокотехнологической помощи, но и возвращает здоровье и пациентам из других российских регионов – их почти 80 процентов из 8 тысяч прооперированных в год».
С вводом в эксплуатацию нового корпуса показатель вырастет и составит уже 9 тысяч операций в год. Плюс к этому – почти 100 высокооплачиваемых новых рабочих мест, сообщил парламентарий.
Сенатор и главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования обсудили дальнейшие перспективы развития лечебного учреждения и вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Чувашии и других регионов России.