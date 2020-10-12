Олег Матыцин обсудил с главами спортивных федераций совместную работу по реализации Стратегии-2030

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 октября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских спортивных федераций по летним и зимним олимпийским видам спорта.

Главной целью встречи стало обсуждение дальнейшей совместной деятельности Минспорта России и спортивных федераций по итогам прошедшего 6 октября заседания Совета при Президенте Российской федерации по развитию физической культуры и спорта, на котором рассматривался проект Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

Олег Матыцин отметил: «В Стратегии-2030 большой раздел работы связан со взаимодействием с федерациями, укреплением нашей позиции на международной арене, деятельностью наших представителей в международных организациях и, конечно, с завоеванием лидирующих позиций на предстоящих крупных соревнованиях – Олимпийских играх и чемпионатах мира».

Министр сообщил, что Стратегия-2030 будет принята в середине ноября с учётом предложений Совета при Президенте.

Олег Матыцин также подчеркнул, что Министерство спорта готово содействовать спортивным федерациям в решении всех актуальных проблем: «Я бы хотел услышать ваше мнение по реализации плана подготовки на следующий период, связанного как с пандемией, так и с деятельностью каждой из ваших федераций, финансовыми проблемами, которые, насколько я понимаю, у вас существуют, как и во всей отрасли».

«Минспорт России не будет сокращать бюджетное финансирование по календарю соревнований, обеспечению участия в стартах как внутри страны, так и за рубежом. Мы не планируем сокращать количество тренеров и спортсменов, которые находятся на ставках в Центре спортивной подготовки сборных команд России», – заверил Министр.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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