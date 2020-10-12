ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» выявило случаи незаконного подключения

Source: Gazprom in Russian
Новости проектов и регионов
12 октября 2020, 17:45
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с проведением несанкционированных работ на сетях газопотребления, вологодские газовики усилили контроль за ранее отключенным оборудованием. Только за предыдущую неделю специалистами выявлено 3 факта самовольного подключения к газоснабжению — два в Вологде и один в Тотьме.
«Абоненты, самовольно подключившиеся к сетям газопотребления, представляют реальную угрозу для себя и окружающих. В любой момент такие действия могут привести к взрывам, пожарам, отравлению угарным газом и гибели людей, — прокомментировал заместитель генерального директора по реализации газа ООО „Газпром межрегионгаз Вологда“ Александр Мельников. — При выявлении самовольного подключения абонент будет не только отключен от сети газопотребления, но и материалы переданы в правоохранительные органы с заявлением о привлечении нарушителя к административной или уголовной ответственности».
Как отметил Александр Мельников, рейды проводятся по абонентам, у которых были долги или отсутствовал договор на техническое обслуживание газового оборудования.
Справка
ООО «Газпром межрегионгаз Вологда», АО «Газпром газораспределение Вологда» входят в Группу «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочерние предприятие ПАО «Газпром»).
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