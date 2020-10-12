О. Алексеев: Системный подход при решении проблем дольщиков в Саратовской области дал положительный результат

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшем в правительстве региона совещании, на котором обсуждалось обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области принял участие в рабочем совещании, прошедшем в правительстве области. Темой мероприятия стало обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

Сенатор рассказал, что с сентября 2017 г. в Саратовской области работала группа по решению проблем дольщиков. В еженедельном режиме собирались представители всех органов власти, силовых структур, граждане и застройщики.

Олег Алексеев принял участие в прошедшем в правительстве региона совещании, на котором обсуждалось обеспечение жильем отдельных категорий граждан

«Четыре года назад в списке проблемных было 76 домов-долгостроев. В результате совместной деятельности всех сторон, заинтересованных в решении проблем дольщиков, свыше 6,7 тысячи человек решили свой жилищный вопрос. До конца 2020 года должны быть введены в строй еще 9 долгостроев, еще 600 человек смогут въехать в новые квартиры. Многие граждане получат компенсацию», — пояснил Олег Алексеев.

На данный момент в области на учете на получение жилья стоит 70 многодетных семей и 109 человек с тяжелыми формами заболеваний

По его словам, в подобном формате началась комплексная работа по проблеме жилья для детей-сирот, семей с детьми-инвалидами, многодетных семей, переселенцев из аварийного фонда и других категорий граждан. На прошедшем заседании обсуждали ситуацию с обеспечением жильем многодетных семей и граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний. Парламентарий отметил, что на данный момент в области на учете на получение жилья стоит 70 многодетных семей и 109 человек с тяжелыми формами заболеваний. Планируется, что в текущем году жилье предоставят 20 многодетным семьям, почти 50 получат социальную выплату на приобретение жилья.

«В правительстве Саратовской области подготовлен проект региональной программы по обеспечению инженерной инфраструктурой участков для многодетных семей. Свыше 18 тысяч семей подали заявки о постановке на учет для получения земельных участков, половина уже их получили. Работа продолжается», — сказал Олег Алексеев.

«Если говорить о предоставлении жилья, то здесь упор следует делать, прежде всего, на качество, а также необходим индивидуальный подход, ведь все семьи разные. Системный и точечный подход при решении проблем дольщиков дал положительный результат. Теперь предстоит так же подойти к обеспечению жильем отдельных категорий граждан», – подытожил сенатор.

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