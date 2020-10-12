О визите Посла Беларуси в Турции В.Рыбака в город Эскишехир

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

12 октября 2020 г.



8-9 октября 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак посетил с рабочим визитом город Эскишехир.

Справочно. Эскишехир является крупным культурным и промышленным центром на северо-западе Турции с населением около 900 тыс. человек. В городе расположен ряд важных турецких предприятий машиностроения, авиационной промышленности, представлены производители сельскохозяйственной, пищевой, строительной, текстильной и деревообрабатывающей отраслей, функционируют около 20 тысяч субъектов хозяйствования, действует Анатолийский университет – крупнейший по количеству студентов в Турции и четвертый по этому показателю в мире.

В ходе визита 8 октября Посол В.Рыбак провел встречи с губернатором провинции Эскишехир Эролом Айылдызом и мэром г.Эскишехир Ылмазом Буюкершеном. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгового и инвестиционного сотрудничества Эскишехира с Республикой Беларусь, в т.ч. в региональном аспекте.

Состоялись презентации торгово-экономического потенциала Беларуси на базе промышленной и торговой палат Эскишехира. В.Рыбак представил торговые предложения белорусских субъектов хозяйствования, заинтересованных в поставках продукции в Турцию и развитии взаимодействия с турецким бизнесом.

9 октября руководитель белорусского загранучреждения посетил турецкую производственную компанию “Албайрак Макина”, которая сотрудничает с ГП “Минский метрополитен” в области оснащения объектов третьей линии Минского метро.

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