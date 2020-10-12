О встрече Посла Беларуси Л.Маринича с заместителем Министра иностранных дел Узбекистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

12 октября 2020 г.



9 октября 2020 г. состоялась встреча (в режиме видеоконференции) Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонида Маринича с заместителем Министра иностранных дел Узбекистана Илхомжоном Неъматовым.

Основными темами переговоров стали взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, проведение в г.Ташкенте VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также белорусско-узбекских межмидовских консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств в формате видеоконференции.

По результатам обсуждения актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества достигнуты договоренности о его активизации для достижения позитивной динамики взаимной торговли по итогам 2020 года.

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