О встрече Посла Беларуси Л.Маринича с заместителем Министра иностранных дел Узбекистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs
12 октября 2020 г.
9 октября 2020 г. состоялась встреча (в режиме видеоконференции) Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Узбекистан Леонида Маринича с заместителем Министра иностранных дел Узбекистана Илхомжоном Неъматовым.
Основными темами переговоров стали взаимодействие двух стран в рамках международных организаций, проведение в г.Ташкенте VIII заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, а также белорусско-узбекских межмидовских консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств в формате видеоконференции.
По результатам обсуждения актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества достигнуты договоренности о его активизации для достижения позитивной динамики взаимной торговли по итогам 2020 года.
версия для печати