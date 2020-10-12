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#НПО Энергомаш#Главное#ИСРД#КБХА12.10.2020 09:55

Предприятия ИСРД обсудили пути повышения качества выпускаемой продукции

В Конструкторском бюро химавтоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») 7 октября 2020 года состоялась научно-практическая конференция интегрированной структуры ракетного двигателестроения «Состояние, проблемные вопросы и пути повышения качества продукции» под председательством генерального директора НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») Игоря Арбузова. В конференции в формате видеосвязи помимо организаций ИСРД приняли участие головные научно-исследовательские институты и другие предприятия отрасли.

Открывая конференцию, Игорь Арбузов подчеркнул: «Сегодня Госкорпорацией „Роскосмос“ принята широкая программа создания новых средств выведения. В этих условиях, создавая новые конструкторские решения и разрабатывая технологические процессы с учетом внедрения цифровых методов проектирования, мы должны обратить особое внимание на вопросы обеспечения качества выпускаемой продукции. Технология здесь должна выступать одной из основных его гарантий».

Исполняющий обязанности заместителя генерального директора — директора по качеству НПО Энергомаш Денис Фофанов рассказал о деятельности предприятия в области качества за первое полугодие 2020 года. В частности, он отметил, что показатели работы, устанавливаемые Госкорпорацией «Роскосмос», по прогнозу на 2020 год будут достигнуты. Денис Фофанов также отчитался о ходе реализации пилотного проекта САРП ТП («Система автоматизированной регистрации параметров технологических процессов»), который реализуется в рамках масштабного проекта по созданию на предприятии цифрового двойника изделия.

С докладом «Эффективность деятельности Протон-ПМ по обеспечению качества» выступил заместитель директора по качеству — главный контролер Протон-ПМ Александр Лядов. Он сообщил, что в отчетном периоде отказов при выполнении летных испытаний и эксплуатации не было. Кроме того, Александр Лядов рассказал о мерах по повышению уровня технологической дисциплины на предприятии, а также об эффективной работе с ключевыми поставщиками.

О мерах по повышению качества камер сгорания РД-181 и РД-191, поставляемых в НПО Энергомаш, рассказал заместитель директора по качеству КБХА Василий Грицюк. «На предприятии в настоящее время внедрены изменения технологии сварки, большинство операций при производстве камер сгорания сопровождаются фото- или видеофиксацией. Принятые меры позволили обеспечить бездефектное производство камер сгорания», — доложил Василий Грицюк.

В рамках Конференции с докладами также выступили представители других дочерних предприятий Госкорпорации «Роскосмос»: НИИМаш, ОКБ «Факел», ЦНИИмаш, Центр Келдыша«, НПО «Техномаш», Композит и Организация «Агат». По итогам конференции было отмечено, что организациями ИСРД на 100% выполняются контрактные обязательства, а их система менеджмента качества обеспечивают поставку потребителям продукции, соответствующей требованиям нормативной, технической и контрактной документации.

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