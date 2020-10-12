Работники «Газпром трансгаз Краснодар» помогли «КрасноДогу»

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Новости проектов и регионов

12 октября 2020, 14:50

Молодые специалисты компании «Газпром трансгаз Краснодар» поддержали благотворительную акцию «Марафон добра», приуроченную ко Дню защиты животных.

Сотрудники Инженерно-технического центра и Администрации компании организовали сбор средств и оказали необходимую помощь животным, которые находятся на попечении приюта «КрасноДог».

По просьбе руководства приюта молодые специалисты компании закупили необходимые медикаменты для лечения животных, специализированные корма, а также средства для ухода за больными животными.

Краснодарская организация по защите животных проводит акцию «Марафон добра» уже на протяжении пяти лет. Сейчас в стенах приюта прибывает порядка 500 животных, большая часть из которых — раненые и требующие лечения.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Краснодар» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет свою производственную деятельность на Юге России, обеспечивая газоснабжение потребителей трех субъектов Российской Федерации: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея, а также транспорт газа на экспорт в Турцию.

Компания эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9 тыс. км, 14 компрессорных станций, более 350 газораспределительных станций.

На предприятии работают свыше 7 тыс. человек. В состав компании входит 18 филиалов. Головной офис расположен в Краснодаре.

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