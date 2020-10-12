Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Корпоративная Академия Роскосмоса#МИД#МГУ#Конференция12.10.2020 10:52

Роскосмос проведет конференцию, посвященную российским инициативам по предотвращению гонки вооружений в космосе

В среду, 21 октября 2020 года, с 15:00 до 17:00 по московскому времени Корпоративная Академия Роскосмоса и Фонд публичной дипломатии имени А.М. Горчакова проведут онлайн-конференцию, посвященную российским инициативам по предотвращению гонки вооружений в космосе.

Основной целью конференции является обмен мнениями по вопросам ПГВК, обсуждение роли российских инициатив в области обеспечения безопасности космической деятельности, а также рассмотрение различных подходов и международно-правовых механизмов по ПГВК.

В конференции в качестве спикеров участвуют:

Василий Михайлович Гуднов, начальник отдела взаимодействия с международными организациями Департамента международного сотрудничества Госкорпорации «Роскосмос»;

Александр Михайлович Дейнеко, заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации;

Алексей Валериевич Фененко, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук.

Участниками мероприятия станут преподаватели, студенты и аспиранты профильных вузов, а также представители заинтересованных ведомств. Формат конференции предусматривает подключение не более 20 участников, которые будут иметь возможность прокомментировать выступления и задать вопросы спикерам. Для участия в Конференции необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://fond-gorchakova.timepad.ru/event/1452553/

Кроме того, все желающие следить за ходом Конференции смогут подключиться к онлайн-трансляции, ссылка на которую также будет доступна на сайтах Корпоративной Академии Роскосмоса и Фонда Горчакова, а также на страницах в Facebook.

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