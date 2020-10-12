Состоялись телефонные разговоры Председателя Совета Федерации с главами парламентов Азербайджана и Армении

Source: Russia – Council of the Federation

В. Матвиенко призвала строго соблюдать достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела телефонные разговоры с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и Председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

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Стороны обсудили ситуацию в регионе. Председатель Совета Федерации обратилась к собеседникам с призывом к строгому соблюдению участниками конфликта договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Москве министрами иностранных дел Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Валентина Матвиенко отметила необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и возвращения процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования в мирное, политико-дипломатическое русло

Валентина Матвиенко отметила необходимость незамедлительного прекращения боевых действий и возвращения процесса вокруг нагорно-карабахского урегулирования в мирное, политико-дипломатическое русло при активном посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Собеседники подтвердили свою готовность продолжить контакты по парламентской линии в целях содействия скорейшему урегулированию ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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