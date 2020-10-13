Антон Инюцын встретился с членами Комитета высших должностных лиц БРИКС в сфере энергетики

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в предверии 5-ой встречи Министров стран БРИКС принял участие во встрече с членами Комитета высших должностных лиц БРИКС в сфере энергетики. «На нашей первой встрече в этом году я выразил надежду, что совместная работа будет эффективной и ориентированной на результат, по итогам которой мы сможем доложить Саммиту лидеров и встрече Министров о хорошем прогрессе и конкретных достижениях», – отметил Антон Инюцын.Замминистра подчеркнул, что Российское председательство рассчитывает, что встреча Министров пройдет в духе абсолютного доверия, открытости, взаимного уважения и общего стремления к достижению максимальных результатов. По итогам встречи планируется принятие Совместного коммюнике министров энергетики стран БРИКС, а также рамочного документа о развитии энергетического сотрудничества до 2025 года.Антон Инюцын также напомнил, что на текущей неделе состоится ряд других мероприятий, посвященных энергетическому сотрудничеству БРИКС. В частности, 15 октября, после того как первые исследования Энергетической платформы БРИКС будут представлены министрам, отчеты продемонстрируют широкой аудитории, а 16 октября министерства энергетики и молодежи, эксперты и компании обсудят развитие молодежного энергетического сотрудничества и планы на 2021 год на Молодежном энергетическом саммите БРИКС.

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