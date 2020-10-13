Антон Инюцын: «Масштабный перевод общественного и коммерческого транспорта на более экологичные виды топлива играет ключевой характер для решения экологической проблемы»

Source: Russia Ministry of Energy

13 октября, Москва. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в рамках форума «Общественный транспорт 2020» выступил на Пленарной дискуссии «Комплексная программа модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях».

В ходе дискуссии Антон Инюцын отметил, что за счет своих экологических свойств и трехкратной экономии использование природного газа как моторного топлива может стать одним из заметных факторов улучшения жизни граждан.

«Автомобильный транспорт является самым крупным источником выбросов вредных веществ в атмосферу с долей почти 50% от общего объема выбросов, а в крупных городах доля выбросов от автотранспорта достигает 80-90% от общего объема. Поэтому масштабный перевод общественного и коммерческого транспорта на более экологичные виды топлива играет ключевой характер для решения экологической проблемы», – пояснил он.

Замминистра также рассказал, что во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина значительно ускорены строительство заправочной инфраструктуры и в целом развитие рынка газомоторного топлива, в т.ч. увеличены втрое темпы строительства заправок и обеспечена возможность льготного переоборудования транспорта.

«По оценкам экспертов, в случае активного развития рынка газомоторнрго топлива потенциал роста транспорта составит с нынешних 200 тысяч до 1 млн единиц в ближайшие 5-6 лет, из которых свою нишу может занять обновление общественного транспорта – с улучшением экологии почти во всех городских агломерациях», – заключил Антон Инюцын.

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