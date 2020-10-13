Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы инспектируют ход работ по ликвидации последствий природоохранной чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и члены Комитета СФ Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края и Геннадий Орденов ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области проинспектировали ход работ по ликвидации последствий природоохранной чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания».

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Делегация Совета Федерации во главе с вице-спикерами Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и Галиной Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области 13–14 октября посещает Норильск и Красноярск.

Парламентарии также осмотрели полигон хранения загрязненного грунта и заслушали информацию правительства Красноярского края о проводимых работах по выявлению объектов накопленного вреда на территории Норильского промышленного района.

Сенаторы инспектируют ход работ по ликвидации последствий природоохранной чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3

Алексей Майоров обсудил с руководством Норильско-Таймырской энергетической компании вопросы, связанные с мерами по недопущению в будущем подобных аварий, комплексного подхода при ликвидации последствий на ТЭЦ-3.

«Наша задача обеспечить эффективный парламентский контроль при ликвидации последствий ЧС в Норильске, как с точки зрения достаточности и полноты мер, так и соблюдения действующего природоохранного законодательства», — подчеркнул Алексей Майоров в беседе с журналистами по итогам осмотра объектов.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Владимир Соколов, заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник, начальник главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю Игорь Лисин, заместитель председателя Правительства Красноярского края Николай Зуев, представители правительства региона, администрации города Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель».

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