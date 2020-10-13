Встреча с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Игорь Вячеславович, добрый день!

И.Баринов: Здравствуйте!

В.Путин: Игорь Вячеславович, безусловно, Вы расскажете о работе ведомства в целом. Но у нас был ряд поручений Правительству в сфере, которой Вы занимаетесь, в том числе поручения, связанные с внесением изменений в нашу программу соответствующую, которая осуществляется в рамках стратегии соответствующей – стратегии в сфере национальной политики. Я Вас попросил бы пошире все эти вопросы затронуть. Как идет эта работа в целом?

И.Баринов: Владимир Владимирович, разрешите доложить об итогах работы и о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся.

Пять с половиной лет прошло с момента Вашего Указа и постановления Правительства о создании Федерального агентства по делам национальностей. Практика показала, что это было своевременное решение, потому что на тот момент ситуация характеризовалась в стране повышением этноконфессиональной напряженности. У многих в памяти были еще такие резонансные события и конфликты на межэтнической почве: и Кондопога, и Бирюлево, и события на Манежной площади, и события в Ростовской области в городе Сальске с человеческими жертвами, с большим количеством пострадавших.

Механизмов реализации госнацполитики на тот момент было немного: существовала федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России», в которую целые направления госнацполитики не попали. Там не было вопросов, касающихся коренных малочисленных народов, профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве, поддержки общественных организаций, социокультурной адаптации мигрантов и так далее.

И в регионах сложная была ситуация, потому что не было структурных подразделений, которые бы отвечали за госнацполитику, не было региональных программ. А если они и были, в первую очередь в национальных субъектах, то, как правило, они концентрировались все-таки на этнокультурных мероприятиях, которые очень важны, но их, конечно же, явно недостаточно.

На сегодняшний момент я могу доложить, Владимир Владимирович, что ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная.

Нами совместно с учеными из Института социологии Российской академии наук были разработаны показатели и индикаторы, которые четко могут нам показать, в какой стадии мы находимся в настоящий момент, [позволяют] делать среднесрочные и даже долгосрочные прогнозы развития межнациональных отношений.

Так, согласно нашему показателю 96 процентов населения нашей страны за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87 процентов не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей.

И еще одна очень важная цифра, очень важный показатель – это российская гражданская идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране. Этот показатель сейчас находится на уровне 91 процента, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований.

В.Путин: Хороший показатель. Для многонациональной страны это очень важно.

И.Баринов: Все это стало возможно, все эти позитивные тенденции, конечно, благодаря комплексному подходу к реализации государственной национальной политики и тем системным решениям, которые были приняты за последние годы. Это в первую очередь создание Совета при Президенте по межнациональным отношениям, который консолидировал вокруг себя и экспертное сообщество, и лидеров крупнейших общественных организаций и федеральных национально-культурных автономий. Это актуализация стратегии государственной национальной политики, потому что предыдущая редакция была подготовлена в 2012 году, и с того момента, конечно же, произошли значительные изменения и в мире, и внутри страны.

На тот период вообще система управления, государственного управления, государственной национальной политики, еще не была сформирована. И тогда не было ни ИГИЛ, ни конфликта на Донбассе, Крым еще не вернулся в Российскую Федерацию.

Произошли большие изменения в общественном сознании людей и преодолены многие негативные стереотипы в этноконфессиональной сфере. Поэтому нынешняя редакция стратегии как раз отвечает веяниям современного дня и отвечает всем рискам и возможным угрозам в этой сфере.

Была разработана и сейчас реализуется государственная программа, которая охватывает все основные направления реализации госнацполитики и, что очень важно, она наполнена и бюджетным финансированием.

Пользуется – и это нам очень приятно – большой популярностью наша номинация «За укрепление межнационального мира и согласия» во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Мы уже в этом году получили заявки от 70 регионов и около 300 проектов: конечно, лучшие будем обобщать и распространять на всю страну.

И большое дело – то, что созданы структурные подразделения в регионах и есть региональные программы. Потому что вся жизнь – и проблемы, и конфликты, и позитивные вещи – они как раз там, в муниципалитетах. Поэтому мы очень большое внимание сейчас стали уделять подготовке квалифицированных кадров. Нами разработаны профессиональные стандарты, квалификационные требования для специалистов в области межнациональных, межконфессиональных отношений, разработаны две типовые программы. И уже третий год вместе с МГУ Краткая справка Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова мы реализуем в федеральных округах семинары и совещания. Даже несмотря на пандемию, в этом году 1200 человек приняли участие в этих семинарах в режиме реального времени и 1440 – в режиме онлайн.

В идеале мы хотим, чтобы в каждом муниципальном образовании был квалифицированный, умный, прошедший подготовку по нашей программе сотрудник, отвечающий за национальную политику. Мы будем к этому стремиться.

В.Путин: Хорошо.

Мы должны были внести соответствующие изменения как раз в эти программы, то есть в госпрограмму. До 2025 года она?

И.Баринов: Да, Владимир Владимирович. Мы внесли изменения в государственную программу, но сейчас просто у нас дискуссия с нашими коллегами из Администрации Президента по этим индикаторам. У нас своя позиция. Я думаю, что мы консолидированно в ближайшее время все-таки это Ваше поручение сделаем и придем к общей позиции.

В.Путин: Доработайте.

И.Баринов: Спасибо большое.

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