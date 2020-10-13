В Башкортостане прокуратура помогла 7 сиротам получить благоустроенное жилье

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ишимбайская межрайонная прокуратура Республики Башкортостан провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что 7 лиц из числа детей-сирот остались без попечения родителей в малолетнем возрасте. Они были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и включены в реестр лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

В нарушение требований законодательства, жилье им не было предоставлено. Молодые люди были вынуждены проживать у знакомых либо арендовать квартиры.

С целью восстановления нарушенных прав граждан прокуратура направила в суд исковые заявления о возложении на администрацию района обязанности обеспечить сирот жильем.

После вмешательства прокуратуры молодым людям предоставлены благоустроенные квартиры.

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