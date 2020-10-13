В Волгограде в суд направлено уголовное дело в отношении застройщика ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего владельца организаций-застройщиков ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан), ч. 3 ст. 33., ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия и причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан).

По версии следствия, директор и соучредитель ООО «Строй-Сити», являясь застройщиком ЖК «Адмиралтейский», потратил часть денежных средств участников долевого строительства на иные нужды. В частности, он предоставил займ на сумму 16,6 млн рублей одной из организаций, а также оплатил 8,3 млн рублей в счет погашения долга фирмы.

Кроме того, обвиняемый перечислил пяти подрядчикам в качестве аванса за фактически невыполненные работы более 8 млн рублей.

Также в нарушение условий договора подряда он перечислил авансовые платежи ОАО «ЗЖБиК» на сумму 748 млн рублей.

При возведении ЖК «Династия» фигурант уголовного дела, являясь учредителем ООО «Стройснаб», дал указание директору организации о перечислении в нарушение условий договора подряда свыше 689,9 млн рублей в адрес ОАО «ЗЖБиК».

В результате были нарушены сроки возведения указанных многоквартирных домов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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