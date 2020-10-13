В Костромской области восстановлены права ребенка-инвалида на бесплатное обеспечение изделиями медицинского назначения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Кадыйского района Костромской области по обращению местной жительницы провела проверку исполнения законодательства о льготном обеспечении медицинскими изделиями.

Установлено, что 6-летний сын заявительницы страдает сахарным диабетом, ему установлена инвалидность. В связи с заболеванием ребенок нуждается в тест-полосках к глюкометру для контроля за содержанием уровня глюкозы в крови, а также иглах для проведения инсулинотерапии. Несмотря на это, мальчик своевременно не был ими обеспечен. Родители были вынуждены приобретать изделия медицинского назначения самостоятельно.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании затраченных денежных средств. Требования прокурора удовлетворены.

В настоящее время решение суда исполнено, на счет несовершеннолетнего перечислены взысканные денежные средства. Также мальчик обеспечен медицинскими изделиями в необходимом количестве.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI