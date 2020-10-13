В Минспорте России на встрече с молодыми режиссёрами, выпускниками ВГИКа обсудили создание спортивного кино

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 13 октября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин встретился с молодыми режиссёрами, выпускниками «ВГИК Дебют», киностудии «Остров» и других учебных заведений, которые снимают фильмы на спортивную тематику. Мероприятие прошло в рамках XVIII Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI».

В мероприятии приняли участие президент XVIII Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI», депутат Государственной Думы, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, профессор ВГИКа, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, художественный руководитель киностудии «Остров» Сергей Мирошниченко, олимпийский чемпион Иван Едешко, режиссёр спортивной драмы «Стрельцов» Илья Учитель, режиссёр и продюсер Ангелина Голикова, режиссёр д/ф «Три секунды» Дарина Умнова, режиссёры д/ф «Уральское дерби» и учредители СТАЯ. DOC Юлия Серьгина и Арсений Кайдацкий, режиссёр д/ф «Футбол по-бельгийски» (Матч ТВ) Денис Левко, исполнительный продюсер д/ф «Бой» Елизавета Конякина, режиссёр д/ф «Этери» Юлия Бобкова, студентка 3-го курса ВГИКа, режиссёр д/ф «Афродита 2.0» Арина Прошила-Кулик, режиссёр д/ф «Доплывем до Токио», учредитель студии «Первое кино» Евгений Григорьев.

Участники встречи обсудили значимость спортивного кино для подрастающего поколения, сложности в организации съёмок спортивных фильмов (получение разрешений, доступ к документальной хронике, техническое снабжение и др.), поддержку различных проектов.

«Спортивное кино имеет огромное значение для воспитания детей и молодёжи, – отметил Олег Матыцин. – Я побывал на премьере фильма «Стрельцов», и был поражен взглядами, эмоциями детей, с каким огромным интересом и воодушевлением они смотрели на героев фильма, переживали за них и потом делились своими впечатлениями с актёрами и режиссёром. Уверен, что значимость кино, популяризация героев спорта сегодня важны как никогда – детям нужен пример людей, которые прошли тяжёлые испытания, добились побед через труд и прославили нашу родину. Именно в этом состоит любовь к родине – когда ты знаешь свою историю, гордишься ею, стремишься стать её частью через свой труд и победы».

Министр поблагодарил организаторов XVIII Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI», который завершается сегодня, и пообещал, что Минспорт России продолжит совместно с Министерством культуры поддерживать проведение фестиваля.

Кроме этого, Олег Матыцин пообещал обсудить с Министерством просвещения вопрос о том, чтобы в школах детям показывали спортивные фильмы. «Сегодня воспитание молодёжи, наверное, главным образом возможно именно через спорт, ведь спорт – это мощное, эмоциональное, энергетическое, духовное средство воспитания», – подчеркнул Министр.

Ирина Роднина рассказала об истории Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI» и поделилась дальнейшими планами.

«В этом году мы проводим фестиваль спортивного кино в 18-й раз. Нашей задачей было, чтобы как можно больше регионов принимали в нём участие. И мы эту задачу выполнили – сегодня в фестивале участвуют все регионы страны, – сообщила Ирина Роднина. – В последние годы возросло внимание к спортивному кино, чему, безусловно, способствовало проведение в России Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных спортивных мероприятий».

«Задача, которую мы ставим перед собой сегодня, надеюсь, Минспорт нам в этом поможет, пробиться на наше телевидение, где эти фильмы не идут, а если и идут, то в очень урезанном объёме. У нас нет сейчас кинотеатра спортивного кино, а раньше такой кинотеатр был на территории «Лужников». Восстановление этих традиций требует времени. Но я хочу сказать огромное спасибо нашей молодёжи за то, что она заинтересовалась, заболела спортивным кинематографом», – добавила президент фестиваля.

«Надеюсь, скоро появятся новые интересные фильмы, они не обязательно должны быть о великих личностях, они могут быть о совсем молодых ребятах. Мы должны воспитывать нашу молодёжь на ярких личностях, кто делает себя сам – на каждой тренировке, на каждом старте, нужно показывать, что всё в руках молодых ребят – не только Олимпийские игры, вся их жизнь. Это один из важнейших девизов, который должен быть в сопровождении спортивного кино», – подчеркнула Ирина Роднина.

Профессор ВГИКа Сергей Мирошниченко предложил набрать при ВГИКе двухгодичные курсы из спортсменов, которые захотели бы снимать кино. Он также выступил с идеей создания фестиваля спортивного кино в Сочи – столице Олимпийских зимних игр 2014 года.

В рамках мероприятия был показан короткометражный фильм выпускницы ВГИКа Дарины Умновой «Три секунды».

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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