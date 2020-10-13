В Московской области осуждена приёмная мать за избиение до смерти трёхлетнего ребёнка

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Подольский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор в отношении 44-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Установлено, что осуждённая, являясь приёмной матерью трёхлетнего мальчика, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его воспитанию и жестоко обращалась с ним. Вечером 29 января прошлого года женщина, находясь в квартире в г. Подольске, нанесла ребёнку многочисленные удары. Спустя несколько дней от полученных травм мальчик скончался в медицинском учреждении.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ещё четверо детей, находившихся под опекой осуждённой, направлены в государственное социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних.

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