В Республике Крым прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении руководителя преступной группы, осуществлявшей незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего руководителя преступной группы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное в крупном размере), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой в крупном и особо крупно размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере).

По версии следствия, руководитель преступной группы, члены которой осуществляли незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Республики Крым, Севастополя, Москвы, Краснодарского края и Московской области вовлек в преступную деятельность более 50 лиц, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство.

Так, обвиняемый организовал постоянный канал поставок амфетамина, мефедрона и марихуаны, а также координировал действия участников организованной им преступной группы, выполняющих различные функции.

Деятельность членов преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства и психотропные вещества общей массой более 1,5 кг изъяты из незаконного оборота.

Кроме того, в середине 2019 года путем проведения финансовых операций и сделок по конвертации криптовалюты он легализовал более 3 млн рублей, которые использовал для приобретения домовладения .

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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