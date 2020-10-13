Долгое, неравномерное и неопределенное восхождение

Source: IMF – News in Russian

Гита Гопинат

13 октября 2020 г.

(Фото: IMF PHOTOS/Cory Hancock)

Пандемия COVID-19 продолжает распространяться, и на сегодняшний день трагически погибло более одного миллиона человек. Жизнь в условиях нового коронавируса стала неимоверно сложным испытанием, но мир адаптируется. В результате ослабления режимов изоляции и быстрого развертывания беспрецедентной по своим масштабам поддержки в рамках экономической политики со стороны центральных банков и правительств во всем мире глобальная экономика поднимается из глубин спада в первой половине этого года. Занятость частично восстановилась после резкого падения во время пика кризиса.

Однако этот кризис далеко не окончен. Занятость остается значительно ниже уровня, предшествующего пандемии, а рынок труда стал более поляризованным, причем больше страдают работники с низкими доходами, молодежь и женщины. Бедные становятся беднее, и ожидается, что в нынешнем году примерно 90 млн человек впадут в крайнюю нищету. Выход из этого бедствия, вероятно, будет долгим, неравномерным и сопряженным со значительной неопределенностью. Чрезвычайно важно, чтобы поддержка в рамках налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, по мере возможности, не прекращалась преждевременно.

В своем последнем выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономики» мы по-прежнему прогнозируем глубокую рецессию в 2020 году. По прогнозу, мировой рост составит -4,4 процента, что на 0,8 процентных пункта выше обновленной июньской оценки. Это повышение связано с несколько менее плачевными результатами во втором квартале, а также с признаками более активного восстановления в третьем квартале, и частично нейтрализуется снижением показателей в некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах. Прогнозируется, что в 2021 году рост восстановится до 5,2 процента, что на -0,2 процентных пункта ниже нашего июньского прогноза.

За исключением Китая, где объем производства, как ожидается, в текущем году превысит уровень 2019 года, объем производства как в странах с развитой экономикой, так и в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, по прогнозам, останется ниже уровня 2019 года даже в следующем году. Страны, которые больше опираются на контактоемкие услуги, и экспортеры нефти сталкиваются с перспективой более слабого восстановления по сравнению со странами, экономика которых ориентирована на обрабатывающую промышленность.

По прогнозам, ухудшится расхождение в перспективах доходов между странами с развитой экономикой и странами с формирующимся рынком и развивающимися странами (за исключением Китая), вызванное этой пандемией. Мы повышаем наш прогноз для стран с развитой экономикой на 2020 год до -5,8 процента с последующим восстановлением роста до 3,9 процента в 2021 году. Наши показатели по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам (за исключением Китая) снижены: прогнозируется рост на уровне -5,7 процента в 2020 году, а затем восстановление до 5 процентов в 2021 году. При этом совокупный рост доходов на душу населения в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (за исключением Китая) в 2020–2021 годы, по прогнозам, будет ниже, чем в странах с развитой экономикой.

Глубокие следы этого кризиса, вероятно, сохранятся в течение значительной части среднесрочной перспективы, так как рынкам труда требуется время для восстановления, инвестиции сдерживаются неопределенностью и проблемами балансов, а ущерб всфереобразования подрывает человеческий капитал. Ожидается, что после начала подъема в2021 году рост мировой экономики постепенно замедлится до примерно 3,5процента в среднесрочной перспективе. По прогнозу, совокупное сокращение объема производства по сравнению с прогнозируемой до пандемии траекторией увеличится с11трлн в 2020–2021 годах до 28 трлн в 2020–2025 годах. Это представляет собой серьезный шаг назад в улучшении среднего уровня жизни во всех группах стран.

По-прежнему существует огромная неопределенность в отношении перспектив, включая риски как ухудшения, так и улучшения ситуации. Вирус вновь нарастает, и в отдельных местах повторно вводятся режимы изоляции. Если ситуация ухудшится, а перспективы лечения и вакцинации ослабнут, это нанесет тяжелый ущерб экономической деятельности, вероятно, усугубляемый серьезными потрясениями на финансовых рынках. Расширение ограничений на торговлю и инвестиции и растущая геополитическая неопределенность могут подорвать восстановление. С положительной стороны, более быстрая и широкая доступность тестов, средств лечения, вакцин и дополнительных стимулов экономической политики может существенно улучшить результаты.

Необходимы дополнительные действия

Значительная глобальная налогово-бюджетная поддержка в размере почти 12 трлн долларов США и масштабное снижение ставок, вливание ликвидности и покупка активов центральными банками помогли спасти жизни и средства к существованию и предотвратить финансовую катастрофу.

Предстоит еще многое сделать для обеспечения устойчивого восстановления. Во-первых, необходимо более широкое международное сотрудничество, чтобы положить конец этому кризису в области здравоохранения. Огромный прогресс достигнут в разработке тестов, методов лечения и вакцин, но лишь при условии тесного сотрудничества стран будет обеспечено их достаточное производство и широкое распространение во всех частях мира. По нашим оценкам, если медицинские решения станут доступны быстрее и в более широких масштабах по сравнению с нашим базовым прогнозом, это может привести к кумулятивному увеличению глобального дохода почти на 9 трлн долларов США к концу 2025 года, что повысит доходы во всех странах и сократит разрыв в доходах.

Во-вторых, меры политики, по возможности, должны быть решительно направлены на ограничение долговременного экономического ущерба от этого кризиса. Правительствам следует продолжать предоставлять поддержку доходов посредством денежных трансфертов с четкой адресной направленностью, субсидирования заработной платы и страхования на случай безработицы. Чтобы предотвратить крупномасштабные банкротства и гарантировать, что работники могут вернуться на производительные рабочие места, уязвимые, но жизнеспособные фирмы должны продолжать получать поддержку, по мере возможности, в виде отсрочки налогов, моратория на обслуживание долга и вливаний средств, аналогичных участию в капитале.

Со временем, по мере укрепления восстановления, меры политики должны переключиться на содействие перераспределению работников из секторов, которые, вероятно, сократятся в долгосрочном плане (поездки), в растущие сектора (электронная коммерция). Работники должны получать поддержку в процессе этой корректировки в виде трансфертов доходов, переподготовки и повышения квалификации. Поддержка перераспределения также потребует шагов по ускорению процедур банкротства и механизмов окончательного урегулирования для эффективного решения проблем несостоятельности компаний. Продвижение государственных инвестиций в «зеленую» инфраструктуру во времена низких процентных ставок и высокой неопределенности может значительно увеличить число рабочих мест и ускорить восстановление, а также стать первым крупным шагом на пути к сокращению выбросов углерода.

Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам приходится справляться с этим кризисом при меньшем объеме ресурсов, так как многие из них связаны высоким уровнем долга и более высокой стоимостью заимствования. Этим странам потребуется определить приоритеты важнейших расходов на здравоохранение и трансфертов малоимущим и обеспечить максимальную эффективность. Им также потребуется постоянная поддержка в форме международных грантов и льготного финансирования, а в некоторых случаях и облегчения бремени долга. Если долг является экономически неприемлемым, его следует незамедлительно реструктурировать, чтобы высвободить средства для борьбы с кризисом.

Наконец, меры политики должны разрабатываться с упором на то, чтобы вывести экономику на путь более прочного, справедливого и устойчивого роста. Глобальное смягчение денежно-кредитной политики, хотя оно и необходимо для восстановления, должно дополняться мерами по предотвращению нарастания финансовых рисков в среднесрочной перспективе, а независимость центральных банков должна сохраняться любой ценой. Необходимые бюджетные расходы и обвал производства привели к повышению уровней глобального суверенного долга до рекордных 100 процентов мирового ВВП. Хотя низкие процентные ставки, наряду с прогнозируемым восстановлением роста в 2021 году, стабилизируют уровни долга во многих странах, все получат выгоду от среднесрочной налогово-бюджетной основы, вселяющей уверенность в том, что долг остается устойчивым. В будущем правительствам, вероятно, потребуется повысить прогрессивность своих налогов, обеспечивая при этом, чтобы корпорации платили справедливую долю налогов, наряду с устранением расточительных расходов.

Инвестиции в здравоохранение, цифровую инфраструктуру, «зеленую» инфраструктуру и образование могут способствовать достижению продуктивного, инклюзивного и устойчивого роста. А расширение системы социальной защиты там, где существуют недостатки, может гарантировать защиту наиболее уязвимых, поддерживая при этом краткосрочную экономическую активность.

Это наихудший кризис со времен Великой депрессии, и чтобы оправиться от этого бедствия, потребуются значительные инновации в области политики как на национальном, так и на международном уровнях. Проблемы огромны. Но есть основания для надежды. Исключительные ответные меры политики, в том числе создание в Европейском союзе фонда для восстановления экономики после пандемии и использование цифровых технологий для оказания социальной помощи, являются мощным напоминанием о том, что тщательно продуманная политика защищает людей и коллективное экономическое благосостояние. В МВФ мы выделили финансирование с рекордной быстротой 81 государству-члену с начала пандемии, предоставили облегчение бремени долга и призвали к длительной приостановке обслуживания долга для стран с низкими доходами и к реформе международной архитектуры долга. Опираясь на эти действия, политика на следующем этапе кризиса должна быть направлена на долговременные улучшения в мировой экономике, создающие благополучное будущее для всех.

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Гита Гопинат — экономический советник и директор Исследовательского департамента Международного валютного фонда (МВФ). Она находится в отпуске для деятельности в общественных интересах из экономического факультета Гарвардского университета, где она является профессором международных исследований и экономики, стипендиатом фонда Джона Званстра.

Исследования г-жи Гопинат, которые посвящены международным финансам и макроэкономике, публиковались во многих ведущих экономических журналах. Она является автором многочисленных научных статей по вопросам обменных курсов, торговли и инвестиций, международным финансовым кризисам, денежно-кредитной политике, долгу и кризисам в странах с формирующимся рынком.

Она является одним из редакторов текущего выпуска серии Handbook of International Economics («Справочник по международной экономике»), а до этого была соредактором журнала American Economic Review и руководящим редактором журнала Review of Economic Studies. Ранее она также была содиректором программы международных финансов и макроэкономики в Национальном бюро экономических исследований (НБЭИ), приглашенным исследователем в Федеральном резервном банке Бостона и членом группы экономических советников Федерального резервного банка Нью Йорка. В 2016–2018 годах она была экономическим советником Главного министра штата Керала, Индия. Она также входила в Консультативную группу видных деятелей Министерства финансов Индии по вопросам Группы 20-ти.

Г-жа Гопинат является избранным членом Американской академии гуманитарных и естественных наук, членом Эконометрического общества и лауреатом премии выдающемуся выпускнику Университета штата Вашингтон. В 2019 году журнал Foreign Policy назвал ее одним из ведущих мировых мыслителей, в 2014 году МВФ признал ее одним из 25 ведущих экономистов в возрасте до 45 лет, а в 2011 году Всемирный экономический форум включил ее в клуб молодых мировых лидеров (YGL). Правительство Индии присудило ей награду Pravasi Bharatiya Samman, являющуюся высшим признанием заслуг для индийцев, проживающих за рубежом. До прихода на работу в Гарвардский университет в 2005 году она была доцентом экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

Г-жа Гопинат родилась в Индии. Она является гражданкой США, а также имеет заграничное гражданство Индии. Она получила степень доктора экономическихз наук в Принстонском университете в 2001 году, а до этого — степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Леди Шри Рам и степени магистра гуманитарных наук в Делийской школе экономики и Университете штата Вашингтон.

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