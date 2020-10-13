И. Зубарев проконтролировал организацию горячего питания в школах Беломорска

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил беломорские школы и обсудил с их руководством обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия Игорь Зубарев ЗубаревИгорь Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Карелия в ходе рабочей поездки в регион посетил средние общеобразовательные школы № 2 и № 3 в г. Беломорске.

Смотрите также

Сенатор обсудил с руководством образовательных учреждений реализацию закона об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием, которое сегодня получают почти 30 тыс. детей в Карелии, и осмотрел пищеблоки.

Парламентарий отметил, что беломорские школы попали в число 111 учреждений Республики, где горячее питание младшеклассников финансируется за счет федерального бюджета. Они смогли привести в нормативное состояние свои пищеблоки, устранив все предписания Роспотребнадзора к началу нового учебного года. 86 школ, к которым у карельского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека остались претензии, получают средства на бесплатное горячее питание из республиканского бюджета.

Игорь Зубарев посетил беломорские школы и обсудил с их руководством обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием

Так, в беломорской школе №1 был проведен ремонт холодного цеха, приобретена новая посуда, столы для разделки продуктов. В школе №3 отремонтирована кровля пищеблока, заменены вытяжки, раковины и столы.

Как сообщили руководители учреждений, из‑за угрозы распространения коронавирусной инфекции в каждой школе разработан график посещения детьми столовой. Кроме того, детям из малоимущих семей предоставляется адресная социальная помощь — дополнительный завтрак в виде йогурта, молока, фруктов, печенья.

В ходе встречи с сенатором директора школ подняли вопрос о повышении суммы, выделяемой для организации сбалансированного питания для младшеклассников. Кроме того, отмечалась необходимость уделять внимание питанию детей, страдающих различными заболеваниями, например, диабетом, так как они нуждаются в особом меню.

«Наша задача — обеспечить детей здоровым, сбалансированным питанием. В беломорских школах, где сохранили свои пищеблоки, директора строго контролируют работу столовых. Рацион питания здесь лучше, чем во многих других учреждениях образования. Но нужно решать вопрос и со стоимостью завтрака, и с модернизацией пищеблоков. Работа по приведению пищеблоков во всех школах Республики в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями будет продолжена», — подчеркнул Игорь Зубарев.

MIL OSI