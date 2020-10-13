Олег Матыцин обсудил с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым вопросы развития спорта в регионе

Source: Russia Ministry of Sport

Состоялась рабочая встреча Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина с главой Республики Алтай Олегом Хорохординым, на которой обсуждались вопросы развития видов спорта, проведения соревнований, строительства спортивной инфраструктуры в регионе.

В частности, речь шла о дальнейшем развитии уникального учебно-тренировочного центра «Семинский перевал», расположенного в Онгудайском районе Республики Алтай. Центр был построен в 1986 году для проведения учебно-тренировочных сборов лыжников и биатлонистов в климатических условиях среднегорья. Сегодня «Семинский перевал» является одной из постоянных тренировочных баз для сборной России по биатлону, в том числе для подготовки к Олимпийским играм 2022 года.

«Уверен, что уникальное географическое расположение центра и климатические условия среднегорья должны активно использоваться и для подготовки профессиональных спортсменов зимних видов спорта, и для проведения соревнований национального и международного уровня. Если дооснастить центр отдельными объектами инфраструктуры, в частности, лыжным стадионом, а также провести модернизацию существующих объектов, «Семинский перевал» будет соответствовать всем международным спортивным стандартам и условиям», – заявил Олег Хорохордин.

Кроме этого, стороны обсудили развитие рафтинга. В 2019 году исполнилось 50 лет с начала развития этого зрелищного вида спорта в России. Республика Алтай обладает уникальными для нашей страны водными ресурсами – уровень водных препятствий доходит до шести категории сложности.

Олег Хорохордин рассказал Министру, что на протяжении последних 15 лет спортсмены Республики Алтай не только составляют основу сборной России по рафтингу, но и регулярно становятся призёрами и победителями крупнейших международных соревнований.

«Правительство Республики Алтай рассматривает развитие рафтинга и гребного слалома как одно из ключевых направлений в развитии спорта высоких достижений, которое позволит не только привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона, но и придаст дополнительный импульс развитию туристской инфраструктуры, – подчеркнул Олег Хорохордин. – Вместе с тем на данный момент региону не достает некоторых инфраструктурных объектов – гребного канала и спортивной базы. Однако при поддержке Минспорта России регион готов организовать и провести чемпионат мира по рафтингу и гребному слалому при условии благоприятной эпидемиологической обстановки».

Олег Матыцин отметил, что Республика Алтай имеет большой потенциал для развития и зимних и водных видов спорта и обещал внимательно изучить предложения региона об оказании поддержки и проведении международных спортивных соревнований на территории региона.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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