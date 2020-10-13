О. Мельниченко: Объекты жилищно-коммунального хозяйства Норильска требуют скорейшего ремонта и модернизации

Source: Russia – Council of the Federation

Учитывая отдалённость города, суровые климатические условия требуется аккумуляция сил федеральных и региональных властей, а также градообразующего предприятия, отметил сенатор.

Делегация Совета Федерации во главе с заместителями Председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и Галиной Кареловой КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области проводит комплексный анализ ситуации в Норильске: в экологии, экономике, социальной политике, энергетике, строительстве и ЖКХ города.

Об этом рассказал председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

«В рамках совещания в Норильске члены нашего Комитета вошли в состав группы, которая изучала проблемы жилищно-коммунального хозяйства города. Мы осмотрели ряд объектов жилищного фонда, в том числе аварийные дома, дома с разрушающимися фундаментами, оценили сложность ситуации, в частности из‑за таяния вечной мерзлоты. В городе проводятся работы по укреплению фундаментов домов, по термостабилизации грунта. Это важные мероприятия и их нужно продолжать. Но особое внимание следует уделить строительству нового жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда», — сообщил Олег Мельниченко.

Олег Мельниченко провел осмотр объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Норильска

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Олег Мельниченко провел осмотр объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Норильска

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Олег Мельниченко

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Олег Мельниченко провел осмотр объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Норильска

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Олег Мельниченко принял участие в городе Норильске в выездном совещании комитетов Совета Федерации по актуальным вопросам социально-экономического развития города

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Олег Мельниченко

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Олег Мельниченко принял участие в городе Норильске в выездном совещании комитетов Совета Федерации по актуальным вопросам социально-экономического развития города

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Олег Мельниченко

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Олег Мельниченко принял участие в городе Норильске в выездном совещании комитетов Совета Федерации по актуальным вопросам социально-экономического развития города

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Олег Мельниченко принял участие в городе Норильске в выездном совещании комитетов Совета Федерации по актуальным вопросам социально-экономического развития города

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Олег Мельниченко принял участие в городе Норильске в выездном совещании комитетов Совета Федерации по актуальным вопросам социально-экономического развития города

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Олег Мельниченко принял участие в городе Норильске в выездном совещании комитетов Совета Федерации по актуальным вопросам социально-экономического развития города

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Олег Мельниченко принял участие в городе Норильске в выездном совещании комитетов Совета Федерации по актуальным вопросам социально-экономического развития города

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Олег Мельниченко принял участие в городе Норильске в выездном совещании комитетов Совета Федерации по актуальным вопросам социально-экономического развития города

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Олег Мельниченко принял участие в городе Норильске в выездном совещании комитетов Совета Федерации по актуальным вопросам социально-экономического развития города

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Сенаторы посетили также район перспективной жилой застройки Норильска — жилое образование Оганер.

«Учитывая отдалённость города, суровые климатические условия, рыночные механизмы стимулирования строительства здесь не работают. Требуется аккумуляция сил федеральных и региональных властей, а также градообразующего предприятия», — отметил Олег Мельниченко.

Делегация также осмотрела объекты коммунальной инфраструктуры города, места работ по реконструкции коллекторов. Председатель Комитета обратил внимание, что сети изношены, а коммунальная инфраструктура требует скорейшего ремонта и обновления.

«В модернизации нуждается не только жилье, но и объекты коммунальной инфраструктуры. Сети в большинстве своем выработали свой ресурс, в результате много аварий, утечки влекут таяние грунтов. Существует проблема с обеспечением бесперебойного водоснабжения из‑за понижения уровня реки, из которой ведётся забор воды. Требуется строительство гидротехнических сооружений. В настоящее время реконструкция инфраструктуры осуществляется за счет производственных программ эксплуатирующих организаций, муниципальных и краевых программ. Вместе с тем муниципалитету и региону надо активнее работать в рамках федеральных проектов», — сказал Олег Мельниченко.

В рамках совещания объекты жилищно-коммунального хозяйства Норильска также посетили два первых заместителя председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области и Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и заместитель председателя Комитета Владимир Городецкий. ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области

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