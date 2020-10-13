О состоянии законности и принимаемых органами прокуратуры мерах в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В условиях распространения коронавирусной инфекции прокурорами за прошедшую неделю по-прежнему пресекались нарушения трудовых прав граждан, в том числе работников медицинских учреждений.

Так, благодаря вмешательству прокуратуры Севастополя ГБУ «Городская служба жилищного фонда» погашена задолженность по зарплате перед 16 работниками на сумму 1,3 млн рублей, образовавшаяся с июня по июль 2020 года. Прокуратура Ленинского района Пензы направила в суд 54 исковых заявления о взыскании с Жилищно-эксплуатационного муниципального унитарного предприятия № 7 в пользу работников задолженности по зарплате на сумму 605 тыс. рублей.

Всего защищены трудовые права более 3,9 тыс. граждан и погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 54 млн рублей.

На постоянном контроле находятся вопросы качественного и своевременного оказания медицинской помощи.

По представлению прокуратуры Саратовской области, внесенному вице-губернатору региона, с целью повышения эффективности маршрутизации пациентов с коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом на базе двух учреждений здравоохранения созданы центры обработки звонков, увеличено число бригад скорой медицинской помощи, развертывается дополнительный коечный фонд.

Прокурорами защищались права граждан на получение социальной помощи.

После вмешательства прокуратуры Республики Башкортостан ликвидирована образовавшаяся перед 9 тыс. многодетных семей задолженность по социальным выплатам на детей, родившихся после 31 декабря 2017 года до достижения ими трех лет, на сумму 210 млн рублей. В связи с непринятием решения о выплате членам семьи медицинского работника соответствующих страховых сумм прокуратурой Санкт-Петербурга внесено представление председателю регионального Комитета по здравоохранению, которое находится на рассмотрении.

При наличии угрозы распространения коронавирусной инфекции прокурорами повсеместно пресечены факты несоблюдения ограничительных мер, требований социального дистанцирования и санитарных норм на объектах торговли и в иных местах с массовым пребыванием людей. В большинстве регионов мерами прокурорского реагирования выявлялись нарушения санитарных требований при организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях.

По представлениям прокурора Моготуйского района Забайкальского края в 10 учебных заведениях установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, организовано проведение термометрии. Прокуратурой Владивостока инициировано снабжение сотрудников транспортных предприятий средствами индивидуальной защиты.

В складывающейся экономической ситуации прокурорами обеспечена защита прав субъектов предпринимательской деятельности.

Благодаря мерам прокурорского реагирования заказчиками исполнены денежные обязательства по муниципальным и государственным контрактам на сумму более 89 млн рублей, пресечено 133 проверочных мероприятия органов контроля, предпринятых вопреки установленному мораторию.

В результате вмешательства прокуратуры Свердловской области полностью погашена задолженность МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» перед АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Ясламова» на сумму более 140 млн рублей по исполненному муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объектов наружного освещения в Нижнем Тагиле. Прокуратурой Тюменской области в налоговый орган внесено представление в целях устранения волокиты при рассмотрении заявлений предпринимателей о предоставлении отсрочки по уплате налогов.

Всего прокурорами субъектов Российской Федерации (по оперативным данным) за истекшую неделю в анализируемой сфере выявлено 1274 нарушения закона, внесено 669 представлений, в суды направлено 202 заявления, объявлено 118 предостережений. По протестам прокуроров отменено (изменено) 67 правовых актов. По инициативе прокуроров 111 лиц привлечены к административной ответственности, 263 – к дисциплинарной.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI