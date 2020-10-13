Павел Сорокин: «Обеспечение населения и бизнеса энергией, в том числе газом – одно из наиболее важных условий развития экономики»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в интервью журналу «Газовый бизнес» рассказал о состоянии газификации регионов Российской Федерации, новом разработанном Минэнерго России подходе, а также главных задачах, стоящих на пути повышения темпов газификации.

На сегодня уровень газификации в Российской Федерации, оцененный по новой методике Минэнерго России, достигает 69,1%, потенциально он может быть увеличен до 82,9%, отметил в интервью Павел Сорокин.

«За период с 2005 года обеспечены условия для газификации более 4,6 тыс. населенных пунктов, более 981 тыс. квартир и домовладений и более 5 тыс. котельных», – сказал он.

Процесс газификации занимает важное место в экономике страны и социальном благополучии ее жителей, способствуя повышению качества и уровня жизни населения, подчеркнул заместитель Министра.

«Протяженность «газовых артерий» страны составила почти 1 млн км., а газом в качестве товара уже пользуется более 37 млн абонентов – физических лиц. Поэтому Президент России поставил задачу расширения масштабов газификации», – сказал Павел Сорокин.

Выполнить поручение Президента возможно, если решить несколько важных задач, продолжил замглавы Минэнерго России.

«Во-первых, обеспечить развитие магистральной инфраструктуры. Нужны решения по крупным магистральным газопроводам, а также по реконструкции газораспределительных станций для расширения их мощностей. Также важно выйти на новый уровень разработки и реализации региональных программ газификации. Для этого необходимо вырабатывать механизмы для минимизации стоимости и сроков подключения к сетям газоснабжения, упрощать процедуры для потребителя. Одним из важнейших нововведений, предлагаемых Минэнерго, является создание Единого регионального оператора газификации на базе газораспределительных организаций, под контролем которого будет обеспечена реализация всех мероприятий, включая так называемую «последнюю милю». Это позволит сконцентрировать полномочия и ответственность в едином центре», – сообщил Павел Сорокин.

К тому же процесс газификации пока существенно усложняется из-за ряда административных барьеров.

«До сих пор существует множество административных барьеров как для потребителей, так и для газораспределительных организаций. Как результат, недовольство потребителей длительными сроками и высокой стоимостью подключения к сети газораспределения, а также отсутствие четкого ответа на вопрос – «когда у меня будет газ?». Обеспечение населения и бизнеса энергией, в том числе газом – одно из наиболее важных условий развития экономики, а доступность инфраструктуры газоснабжения является очень важной компонентой эффективной хозяйственной деятельности. Решить весь этот комплекс задач можно только объединив усилия, задействовав все инициативы и коллективные возможности как внутри отрасли, так и по всему спектру заинтересованных сторон», – подчеркнул Павел Сорокин.

Ознакомиться с полной версией интервью замминистра можно в разделе «Интервью и комментарии».

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