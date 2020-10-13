По требованию управления Генпрокуратуры России в Северо-Западном федеральном округе Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов устранены нарушения закона

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе проведена проверка исполнения законодательства Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

Установлено, что должностными лицами Невско-Ладожского бассейнового водного управления допускались факты нарушения порядка ведения государственного водного реестра, несвоевременной регистрации договоров водопользования в государственном водном реестре, а также случаи внесения недостоверных сведений о дате фактического подписания договоров водопользования без проведения аукционов и предоставления с превышением предельных сроков в пользование объектов на основании договора водопользования.

В связи с этим заместитель Генерального прокурора Российской Федерации внес руководству Невско-Ладожского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к устранению выявленных нарушений, четыре виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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