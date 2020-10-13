Профильный Комитет СФ поддержал концепцию законопроекта о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание в режиме видеоконференции А. Артамонов.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал концепцию законопроекта о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

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Провел заседание в режиме видеоконференции председатель Комитета СФ Анатолий Артамонов. АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области

В обсуждении приняли участие заместитель Министра финансов РФ Алексей Лавров. директор Сводного департамента Счетной палаты РФ Вадим Дубинкин.

Как отмечается в заключении Комитета СФ, основными задачами и приоритетами бюджетной политики на среднесрочный период должны стать: борьба с последствиями пандемии, повышение потенциала развития экономики и достижение национальных целей развития.

В условиях постепенного восстановления мировой экономики ожидается рост внешнего спроса на основные товары российского экспорта. При этом в структуре товарного экспорта будет преобладать ненефтегазовый экспорт, доля которого в 2020 году вырастет до 53,5 процента по сравнению с 43 процентами в 2019 году и в 2021–2023 годах будет составлять более 50 процентов.

Анатолий Артамонов

Восстановление экономики будет сопровождаться улучшением ситуации на рынке труда. По итогам 2021 года уровень безработицы составит 5,2 процента, причем к концу года показатель опустится чуть ниже 5 процентов. Более динамичное снижение в краткосрочном периоде будет сдерживаться ростом структурной безработицы, связанной с перераспределением рабочей силы между секторами экономики (в том числе с постепенным сокращением количества низкопроизводительных рабочих мест) в результате реализации мер экономической политики, направленных на трансформацию российской экономики, в том числе цифровизацию. После адаптации рынка труда к новым условиям в 2022 – 2023 годах уровень безработицы опустится до 4,7 процента и 4,6 процента соответственно.

На фоне повышения экономической активности и роста занятости в 2021 году ожидается восстановление реальных заработных плат (на 2,2 процента) и реальных располагаемых доходов населения (на 3 процента) с последующим их выходом на траекторию устойчивого роста на уровне 2,4—2,5 процента в 2022–2023 годах.

Финансирование антикризисных мер наряду с сокращением доходов федерального бюджета в связи со снижением деловой активности вследствие распространения коронавируса приведет к формированию значительного дефицита федерального бюджета в 2021 году на уровне 4,4 процента ВВП (4,7 триллиона рублей) при том, что годом ранее в 2020 году прогнозировался профицит федерального бюджета в размере 0,8 процента ВВП (876,1 миллиарда рублей).

Основными источниками финансирования дефицита федерального бюджета в 2021 – 2023 годах будут являться государственные заимствования РФ. В составе источников финансирования дефицита федерального бюджета доля государственных заимствований на внутреннем рынке возрастает с 69,7 процента в 2019 году до 97,3 процента в 2021 году. Доля других источников финансирования дефицита федерального бюджета (приватизация, драгметаллы, бюджетные кредиты) будет незначительна.

Комитет СФ обращает внимание, что планируемый в 2021 – 2023 годах значительный объём государственных заимствований на внутреннем рынке может сформировать риски, связанные с ухудшением условий кредитования хозяйствующих субъектов экономики за счет негативного влияния на уровень процентных ставок на долговом рынке.

В целом за три года прогнозируется увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ на 29,3 процента, отмечается в заключении.

Комитет СФ считает целесообразным рекомендовать Правительству РФ провести анализ и предоставить в Совет Федерации до принятия законопроекта в первом чтении информацию об объемах выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и объемах их компенсации в связи с исключением движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций, оценить влияние применения данной льготы субъектами РФ на модернизацию и приобретение нового оборудования, а также подготовить предложения по изменению подхода к налогообложению объектов движимого имущества.

Для поддержания финансовой устойчивости и стабильности большинства субъектов РФ основополагающее значение сохраняется за финансовой поддержкой из федерального бюджета, подчеркивается в заключении.

Комитет СФ отмечает, что при планируемом росте общего объема межбюджетных трансфертов субъектам РФ объем дотаций снижается на 4,6 процента и 4,3 процента в 2021- 2022 годах соответственно. Учитывая изложенное и принимая во внимание формирование дополнительных расходов бюджетов субъектов РФ, направленных на достижение целей национальных проектов, а также на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, Комитет СФ считает необходимым проработать вопрос об увеличении объема дотаций бюджетам регионов и продолжить работу по совершенствованию подходов к их распределению, основной задачей которого должно стать ежегодное сокращение дифференциации по уровню их социально-экономического развития и бюджетной обеспеченности.

Указанную задачу необходимо учесть, в первую очередь, при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, которые традиционно формируют основную долю дотаций и являются основным видом финансовой помощи регионам.

«Комитет СФ неоднократно обращал внимание на необходимость продолжения работы по совершенствованию действующих методик определения общего объема субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в части учета в полном объеме необходимых затрат на осуществление переданных полномочий», — говорится в заключении.

Подводя итоги обсуждения, Анатолий Артамонов отметил, что заключение Комитета СФ будет доработано с учетом прозвучавших предложений. В частности, это касается темы увеличения финансирования отраслей сельского хозяйства, субсидирования процентной ставки по кредитам для села.

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